با تلاش نیرو‌های دریابانی ۶۰ هزار لیتر سوخت قاچاق در آب‌های جزیره کیش کشف و ضبط شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - فرمانده انتظامی ویژه و پایگاه دریابانی کیش یکشنبه از توقیف یک لنج صیادی حامل ۶۰ هزار لیتر سوخت قاچاق و دستگیری دو متهم در آب‌های کیش خبر داد.

سرهنگ نبی‌الله قاسمی گفت: در راستای اجرای طرح‌های هدفمند مقابله با قاچاق سوخت و برخورد قاطع با اخلالگران امنیت اقتصادی، ماموران پایگاه دریابانی کیش با اقدامات اطلاعاتی، رصد دقیق تحرکات شناور‌های مشکوک و اشراف کامل بر آب‌های حوزه استحفاظی، یک لنج صیادی، حامل سوخت قاچاق را شناسایی و متوقف کردند.

وی خاطرنشان کرد: مأموران در بازرسی از شناور متخلف ۶۰ هزار لیتر سوخت قاچاق را کشف و دو سرنشین آن را دستگیر کردند و شناور متخلف نیز برای انجام مراحل قانونی توقیف شد.

فرمانده انتظامی ویژه و پایگاه دریابانی کیش خاطرنشان کرد: مبدأ و مقصد این لنج صیادی کیش نبوده و شناور صرفاً در آب‌های حوزه استحفاظی دریابانی کیش شناسایی و توقیف شده است و این عملیات در چهارچوب مأموریت‌های قانونی پایگاه دریابانی کیش برای مدیریت و پایش تردد شناور‌ها در آب‌های تحت پوشش انجام شده است.

سرهنگ قاسمی با اشاره به استمرار طرح‌های عملیاتی مقابله با قاچاق سوخت خاطرنشان کرد: پلیس کیش با آمادگی کامل و حضور شبانه‌روزی، هرگونه تحرک قاچاقچیان و سودجویان را رصد و با قاطعیت با عوامل اخلال در امنیت اقتصادی کشور برخورد خواهد کرد.

برچسب ها: سوخت قاچاق ، قاچاق سوخت
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