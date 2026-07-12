معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری فارس با تاکید بر لزوم تغییر رویکرد از «اطلاع‌رسانی صرف» به «روایت‌گری هوشمندانه»، خواستار مدیریت متمرکز جریان خبر، مقابله با شایعات و تقویت اعتماد اجتماعی از طریق شفاف‌سازی و امیدآفرینی شد و از تشکیل کارگروه تخصصی اطلاع‌رسانی بحران در استان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سید احمد احمدی‌زاده، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری فارس، در جلسه شورای اطلاع‌رسانی استان با قدردانی از حضور پرشور و میلیونی مردم در مراسم وداع و تشییع رهبر شهید، گفت: این حضور خودجوش و همچنین پذیرایی موکب‌ها از عزاداران، جلوه‌ای زیبا از اتحاد، انسجام و همبستگی مردم را به نمایش گذاشت که جای تحسین است.

او با اشاره به شرایط ویژه کنونی، بر ضرورت بازتعریف جایگاه شورای اطلاع‌رسانی استان تاکید کرد و افزود: شورای اطلاع‌رسانی استان باید با رویکردی فعال، منسجم و آینده‌نگر، مرجعیت خبری استان و مدیریت جریان اطلاع‌رسانی را به‌دست بگیرد. در این مسیر، اولویت اصلی ما حفظ آرامش عمومی، تقویت اعتماد اجتماعی و ارائه اطلاعات صحیح و به‌موقع به مردم است.

معاون سیاسی استاندار در تبیین ساختار اطلاع‌رسانی هشدار داد که مرجع رسمی باید واحد، هماهنگ و قابل اعتماد باشد تا از انتشار اخبار متناقض یا موازی توسط دستگاه‌های مختلف جلوگیری شود. 

او خاطرنشان کرد: تمامی دستگاه‌های اجرایی موظف‌اند در شرایط خاص، اطلاع‌رسانی خود را در چارچوب سیاست‌های مصوب شورای اطلاع‌رسانی استان انجام دهند.

احمدی‌زاده به تفاوت میان خبررسانی ساده و روایت‌گری پرداخت و گفت: اطلاع‌رسانی یعنی انتقال خبر و اطلاعات؛ اینکه چه اتفاقی در چه زمانی و توسط چه دستگاهی رخ داده است، اما روایت‌گری به معنای قراردادن همان خبر در یک چارچوب معنادار و قابل‌فهم برای مخاطب است؛ یعنی تبیین اینکه چرا این اتفاق مهم است، چه مشکلی را حل می‌کند و چه تاثیری در زندگی مردم دارد.

او با نقد عملکرد برخی روابط‌عمومی‌های دستگاه‌ها که تنها به گزارش‌های خشک اکتفا می‌کنند، تاکید کرد که روایت خدمات و آمادگی دستگاه‌ها برای خدمت‌رسانی باید به‌صورت مستمر و هدفمند در دستور کار قرار گیرد تا اعتماد عمومی تقویت شود.

رصد فضای مجازی و مقابله با شایعات

معاون سیاسی استانداری فارس همچنین بر ضرورت تبدیل «رصد مستمر فضای رسانه‌ای و مجازی» به یک فرآیند دائمی تاکید کرد و گفت: شناسایی سریع شایعات و پاسخگویی مستند، شفاف و اقناع‌کننده باید به روالی همیشگی تبدیل شود تا فضای مجازی را به نفع مدیریت استان و در راستای آرامش جامعه به کار بگیریم.

احمدی‌زاده با اشاره به تجربیات دوران جنگ و تحولات اخیر، به تلاش‌های استاندار فارس در راستای تامین کالا و جلوگیری از کمبود‌ها اشاره کرد و گفت: در شرایط سخت، دغدغه تامین کالا و وفور آنها در انبارها، عاملی برای امیدبخشی به مردم و کاهش سایه جنگ بر سر جامعه بود. در این حوزه‌ها می‌توانست شورای اطلاع‌رسانی با پایش و رصد دقیق، نقش موثرتری در تبیین زوایای حادثه و مقابله با جنایت‌هایی نظیر استفاده از سلاح‌های کشتار جمعی ایفا کند.

در این نشست، با هدف ارتقای سرعت عمل در مواجهه با شرایط اضطراری، «کارگروه اطلاع‌رسانی بحران» شورای اطلاع‌رسانی استان تشکیل و آقای سجاد خسروانیان به عنوان دبیر این کارگروه معارفه شد.

معاون سیاسی استاندار در پایان با تاکید بر لزوم آسیب‌شناسی دقیق از نقاط ضعف و نقص‌های موجود در حوزه اطلاع‌رسانی، خواستار اجرای دقیق اسناد بالادستی در چهارچوب سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و هماهنگی جامع شد و گفت: شورای اطلاع‌رسانی باید از ظرفیت نخبگان، دانشگاهیان، فرهیختگان، صاحب نظران و افراد تاثیرگذار استفاده کند.

منبع: استانداری فارس

برچسب ها: اطلاع رسانی ، روایت گری ، معاون سیاسی استانداری فارس
خبرهای مرتبط
کلاهبرداری با ادعا‌های واهی؛ خانم وعده‌های کاذب شکار شد
رسانه‌ها در خط مقدم اصلاح الگوی مصرف برق/ ۲۵ درجه؛ نسخه ساده صرفه‌جویی برق
۷۷۷ میلیارد تومان مشارکت خیرین برای توسعه سلامت
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
شکارچی آنغوزه دستگیر شد
شهادت دریادل خطه شهید پرور اکبرآباد کوار فارس
از اطلاع‌رسانی به روایت‌گری هدفمند برسیم/مرجعیت خبری، کلید آرامش عمومی
برنامه‌ریزی برای بهره‌برداری از واحدهای مسکونی تا سال ۱۴۰۵ و بازنگری در نهضت ملی مسکن در فارس
مشوق بزرگ کمیته امداد برای جذب مددجویان در صنایع فارس
آغاز پلاک‌گذاری نسل ۳۳ مرغ بومی پارسه گامی نوین در اصلاح نژاد
شیراز ظرفیت هدایت برنامه‌های متروپلیس در منطقه را دارد
زایش خارج از فصل حیات‌وحش در منطقه حفاظت‌شده هرمود پس از سال‌ها خشکسالی
از مهار نزاع تا کشف کوکائین در فارس
تعیین تکلیف ۲۴ پرونده طرح‌های کشاورزی در کمیسیون ماده ۲ فارس
آخرین اخبار
شهادت دریادل خطه شهید پرور اکبرآباد کوار فارس
شکارچی آنغوزه دستگیر شد
از مهار نزاع تا کشف کوکائین در فارس
شیراز ظرفیت هدایت برنامه‌های متروپلیس در منطقه را دارد
بهسازی محور پرتردد کمربندی شیراز در اولویت استانداری فارس
شیرینی سرقت کندوها در کام سارقان به تلخی دستبند پلیس انجامید
زایش خارج از فصل حیات‌وحش در منطقه حفاظت‌شده هرمود پس از سال‌ها خشکسالی
۱۰ احیای موفق در ۱۵ روز؛ نبض امید در دستان کارشناسان اورژانس
تعیین تکلیف ۲۴ پرونده طرح‌های کشاورزی در کمیسیون ماده ۲ فارس
آغاز پلاک‌گذاری نسل ۳۳ مرغ بومی پارسه گامی نوین در اصلاح نژاد
ولایت، عامل ناامیدی دشمنان از شکست جمهوری اسلامی است
لزوم تدوین برنامه جامع قرآنی با محوریت رسانه و مشارکت مردمی در فارس
برنامه‌ریزی برای بهره‌برداری از واحدهای مسکونی تا سال ۱۴۰۵ و بازنگری در نهضت ملی مسکن در فارس
از اطلاع‌رسانی به روایت‌گری هدفمند برسیم/مرجعیت خبری، کلید آرامش عمومی
مشوق بزرگ کمیته امداد برای جذب مددجویان در صنایع فارس
اعمال محدودیت برای ۲۲۸ مشترک اداری در فارس
کشف محراب تاریخی در محوطه جهانی پاسارگاد
تبدیل انبار غله به بازارچه دائم صنایع دستی در داراب
بازگشت پست آسیب‌دیده گویم به مدار
تمدید مصوبه شعام برای تداوم تولید و حفظ اشتغال ضروری است
افزایش ۶۰۵ درصدی فعالیت محققان معین در بخش کشاورزی فارس
آغاز برگزاری امتحانات نهایی یکصد هزاردانش آموز پایه‌های یازدهم و دوازدهم درفارس
بیش از ۲۰۰ هزار هکتار از مزارع گندم و جو فارس از گزند آفت سن حفظ شد
اطلاعیه مهم شرکت برق شیراز در خصوص مدیریت اطلاع‌رسانی خاموشی‌ها
عصر جدید پارکینگ‌های هوشمند در شیراز
راه اندازی ۵۰۰ کلاس درس جبرانی در تابستان برای تقویت سواد پایه‌ای دانش آموزان فارس
چرخ‌های عمران شیراز در سخت‌ترین شرایط هم نمی‌ایستد/ قدردانی از خدمت، تداوم راه شهداست
توسعه شبکه پروازی فرودگاه بین‌المللی شیراز با برقراری پرواز‌های جدید به ایروان و رامسر