باشگاه خبرنگاران جوان - معاون وزیر نیرو با تأکید بر تداوم برنامه‌های توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر گفت: هدف‌گذاری دستیابی به ظرفیت ۷ هزار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر همچنان با قوت در دستور کار وزارت نیرو قرار دارد و روند اجرای پروژه‌ها با جدیت دنبال می‌شود.

او با اشاره به روند رو به رشد توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر در کشور افزود: با وجود شرایط خاص ماه‌های اخیر، از جمله جنگ تحمیلی و محدودیت‌های انتقال تجهیزات در طی چند ماه گذشته، توسعه این صنعت نه‌تنها متوقف نشد، بلکه با شتاب مناسبی ادامه یافت به طوری که طی ۴ ماه گذشته مجموعا یکهزار مگاوات ظرفیت جدید نیروگاه‌های تجدیدپذیر وارد مدار شده و ظرفیت نصب‌شده این نیروگاه‌ها در کشور تا پایان تیرماه از ۵۵۰ مگاوات عبور خواهد کرد؛ آماری که بیانگر تداوم حرکت رو به جلو و شتاب گرفتن توسعه انرژی‌های پاک در کشور است.

معاون وزیر نیرو با اشاره به دلایل محقق نشدن هدف ۷ هزار مگاوات در زمان پیش‌بینی‌شده اظهار داشت: «متأسفانه بروز برخی چالش‌ها، از جمله شرایط ناشی از جنگ، محدودیت‌های انتقال تجهیزات در چند ماه گذشته و همچنین عدم تأمین و تزریق به‌موقع منابع مالی، موجب شد این هدف در زمان‌بندی اولیه محقق نشود؛ با این حال، هیچ‌یک از پروژه‌های در دست اجرا متوقف نشد و روند توسعه با اتکا به ظرفیت‌های موجود ادامه پیدا کرد.»

او ادامه داد: دستاورد‌های امروز حاصل همکاری نزدیک دولت و بخش خصوصی، اعتماد سرمایه‌گذاران، تلاش مشاوران، پیمانکاران و سازندگان داخلی و همچنین ارتقای توان فنی و اجرایی کشور است. اکنون در بسیاری از بخش‌های زنجیره احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر، از طراحی و اجرا تا ساخت تجهیزات، به سطح قابل قبولی از خودکفایی رسیده‌ایم؛ ظرفیتی که علاوه بر پاسخگویی به نیاز‌های داخلی، امکان صادرات خدمات فنی و مهندسی به کشور‌های منطقه را نیز فراهم کرده است.

معاون وزیر نیرو با ابراز امیدواری نسبت به تداوم این روند تصریح کرد: «با رفع تدریجی موانع اجرایی، تأمین به‌موقع منابع مالی و تجهیزات و استمرار مشارکت مؤثر بخش خصوصی، روند توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر با شتاب بیشتری ادامه خواهد یافت و دستیابی به ظرفیت هزار مگاوات در آینده نزدیک کاملاً دست‌یافتنی است.

او در پایان خاطرنشان کرد: «خوشبختانه زنجیره ارزش تولید و بومی‌سازی تجهیزات نیروگاه‌های خورشیدی در کشور شکل گرفته و اجرای آن با مشارکت بخش خصوصی و اتکا به توان داخلی در حال پیشرفت است؛ موضوعی که ضمن کاهش وابستگی، زمینه توسعه پایدار صنعت انرژی‌های تجدیدپذیر و تقویت امنیت انرژی کشور را بیش از پیش فراهم خواهد کرد.