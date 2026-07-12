باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - روسای جمهور مصر و امارات متحده عربی در العلمین در ساحل مدیترانه مصر گفتوگو کردند.
در بیانیه ریاست جمهوری مصر آمده است که مذاکرات بین رئیس جمهور عبدالفتاح السیسی و محمد بن زاید آل نهیان بر تحولات اخیر در خاورمیانه و تلاشهای مداوم برای جلوگیری از تشدید بیشتر تنش بین ایران و ایالات متحده متمرکز بوده است.
این بیانیه افزود: دو رهبر بر «ضرورت حیاتی حفظ مشورت نزدیک، هماهنگی و اقدام مشترک در موضوعات مختلف با توجه به چالشهای فعلی پیش روی منطقه» تأکید کردند.
فرماندهی مرکزی ارتش ایالات متحده موسوم به سنتکام پیش از این اذعان کرد که به اهدافی در ایران حمله کرده است.
در مقابل، ایران نیز حملاتی را به سایتهای نظامی ایالات متحده در منطقه انجام داد و هرمز را «تا اطلاع ثانوی بست».
منبع: الجزیره