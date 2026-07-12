باشگاه خبرنگاران جوان - سرمربی تیم ملی کشتی آزاد نوجوانان با اشاره به روند برگزاری اردوهای آمادهسازی این تیم، از برنامهریزی منسجم برای حضور موفق در رقابتهای جهانی خبر داد.
صادق گودرزی با بیان اینکه اردوهای تیم ملی بلافاصله پس از رقابتهای آسیایی آغاز شده است، گفت: بلافاصله بعد از مسابقات آسیایی، اردوهای آماده سازی خود را برای حضور در مسابقات جهانی شروع کردیم و اکنون سومین اردو در حال پیگیری است. یک اردوی دیگر هم به عنوان اردوی اعزام خواهیم داشت و انشاءالله برای مسابقات جهانی راهی کشور آذربایجان خواهیم شد.
وی با تأکید بر همکاری نزدیک با کادر فنی نونهالان، بهویژه حسن طهماسبی، افزود: تلاش کردیم با تعامل خوب با سرمربی محترم نونهالان، ۸۰ درصد نفرات دوم دعوتشده به اردو را از بین بچههای منتخب، بااستعداد و قهرمانان نونهال کشور انتخاب کنیم؛ نفراتی که بتوانند تا دو سال آینده به بدنه تیم نوجوانان کمک کنند.
گودرزی همچنین به رویکرد آموزشی و فنی تیم اشاره کرد و گفت: در بحث ریلگذاری آموزشی و مسیری که اجماع جهانی دنبال میکند، به دنبال احیای اصول فنون اصلی کشتی ایرانی هستیم؛ موضوعی که میتوان آن را حلقه گمشده کشتی دانست.