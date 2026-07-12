مدیرعامل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران از بهبود قابل توجه کیفیت هوای پایتخت در سال جاری خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش روابطعمومی شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، فاطمه کریمی مدیرعامل این شرکت با اشاره به آخرین وضعیت کیفیت هوای پایتخت اظهار کرد: در راستای مأموریت اصلی شرکت کنترل کیفیت هوا در پایش مستمر آلایندههای معیار، بررسی آمارهای ثبتشده از ابتدای سال جاری تا ۲۰ تیرماه نشاندهنده بهبود چشمگیر کیفیت هوای تهران در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، بهویژه در زمینه آلاینده ازن است.
وی افزود: بر اساس دادههای ایستگاههای سنجش کیفیت هوای تهران، از ابتدای سال جاری تا ۲۰ تیرماه در مجموع هشت روز ناسالم برای گروههای حساس در پایتخت ثبت شده است که از این تعداد، تنها دو روز به دلیل افزایش غلظت آلاینده ازن در تیرماه بوده است.
مدیرعامل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران ادامه داد: این در حالی است که در مدت مشابه سال گذشته، تهران شرایط به مراتب نامطلوبتری را تجربه کرده بود؛ بهگونهای که در این بازه زمانی، ۴۰ روز آلوده شامل شرایط ناسالم برای گروههای حساس، ناسالم، بسیار ناسالم و خطرناک در پایتخت به ثبت رسید که در ۱۶ روز از آن، میانگین شاخص آلاینده ازن در ایستگاههای شهر تهران فراتر از حدود مجاز و استانداردهای سلامت قرار داشت.
کریمی با اشاره به مقایسه آمارهای دو سال متوالی گفت: بررسی این دادهها نشان میدهد که کیفیت هوای تهران در سال جاری وضعیت بهمراتب بهتری داشته است؛ بهطوری که هم تعداد کل روزهای آلوده کاهش قابل توجهی یافته و هم تعداد روزهای متاثر از آلاینده ازن به شکل محسوسی افت کرده است.
وی یکی از مهمترین دلایل این بهبود را شرایط جوی مناسبتر دانست و اظهار کرد: تعدیل دمای هوا و خنکتر بودن نسبی شرایط جوی، بهویژه در فصل بهار امسال، از عوامل مؤثر در جلوگیری از تشکیل ازن سطح زمین بوده است. ازن یک آلاینده ثانویه است که در اثر واکنشهای شیمیایی میان آلایندههای پیشساز و تحت تأثیر نور خورشید و گرما تشکیل میشود؛ بنابراین کاهش دما میتواند نقش مهمی در محدود شدن تولید آن داشته باشد.
مدیرعامل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران افزود: در کنار شرایط جوی مناسبتر، کاهش انتشار آلایندههای پیشساز از جمله اکسیدهای نیتروژن و ترکیبات آلی فرار نیز در روند کاهشی غلظت ازن و بهبود کیفیت هوا تأثیرگذار بوده است.
وی در ادامه بر ضرورت اطلاعرسانی دقیق و مستمر درباره شاخصهای محیطزیستی تأکید کرد و گفت: ضروری است دستگاهها و نهادهای مسئول در حوزههای مرتبط، اطلاعرسانی برخط، دقیق و بهموقع درباره وضعیت اشعه فرابنفش و آلاینده ازن را در دستور کار قرار دهند تا شهروندان بتوانند متناسب با شرایط روز تصمیمگیری آگاهانهتری داشته باشند.
کریمی خاطرنشان کرد: وضعیت آلاینده ازن در سایت و اپلیکیشن شرکت کنترل کیفیت هوای تهران به تفکیک ایستگاههای مختلف شهر بهصورت مستمر پایش، اندازهگیری و گزارش میشود و شهروندان میتوانند اطلاعات مربوط به این آلاینده را بهصورت روزانه دنبال کنند.
وی با تأکید بر لزوم استمرار اقدامات کنترلی در حوزه آلودگی هوا افزود: تداوم برنامههای مدیریت شهری و اجرایی برای کاهش ترافیک، کنترل انتشار آلایندههای پیشساز و مهار منابع مؤثر بر آلودگی هوا از اهمیت بالایی برخوردار است؛ هرچند بخشی از تغییرات و نوسانات مربوط به اشعه فرابنفش و ازن سطح زمین تحت تأثیر عواملی همچون افزایش دما، شدت تابش خورشید و سایر شرایط طبیعی قرار دارد.
مدیرعامل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران در پایان گفت: افزایش اشعه فرابنفش و رشد غلظت ازن سطح زمین عمدتاً از پدیدههای مختص روزهای گرم سال به شمار میروند و در سایر فصول سال معمولاً از این منظر مشکل قابل توجهی برای کیفیت هوا و سلامت شهروندان وجود ندارد.