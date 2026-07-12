باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

روایت دلدادگی در جوار مزار رهبر شهید + فیلم

در حرم امام رضا (ع) صف دلدادگان رهبر شهیدمان همچنان طولانی است.

باشگاه خبرنگاران جوان - صف دلدادگان در حرم مطهر امام رضا (ع) همچنان ادامه دارد و زائران با حضور بر مزار آقای شهید ایران می‌کوشند اندکی از داغ فراق رهبر شهید را با زیارت و ادای احترام تسکین دهند.

مطالب مرتبط
روایت دلدادگی در جوار مزار رهبر شهید + فیلم
young journalists club

افزایش چشمگیر شبکه‌های تلویزیونی مرهون نگاه تحول‌خواهانه رهبر شهید است

روایت دلدادگی در جوار مزار رهبر شهید + فیلم
young journalists club

زیارت امین الله با نوای سیدمجید بنی فاطمه در حرم رضوی + فیلم

روایت دلدادگی در جوار مزار رهبر شهید + فیلم
young journalists club

مقاومت؛ زنده‌تر از همیشه است + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
تشییع میلیونی و ابراز ارادت به رهبر انقلاب تبلیغات غرب را در هم شکست! + فیلم
۱۲۴۳

تشییع میلیونی و ابراز ارادت به رهبر انقلاب تبلیغات غرب را در هم شکست! + فیلم

۲۱ . تير . ۱۴۰۵
پیام قاطع ایران به آمریکا از قلب تنگه هرمز + فیلم
۸۳۵

پیام قاطع ایران به آمریکا از قلب تنگه هرمز + فیلم

۲۱ . تير . ۱۴۰۵
تل‌آویو در سوگ مهم‌ترین حامی خود + فیلم
۶۷۲

تل‌آویو در سوگ مهم‌ترین حامی خود + فیلم

۲۱ . تير . ۱۴۰۵
اندیشمند برجسته آمریکایی؛ اسرائیلی‌ها در ایران متحمل شکستی تحقیرآمیز شده‌اند! + فیلم
۶۳۲

اندیشمند برجسته آمریکایی؛ اسرائیلی‌ها در ایران متحمل شکستی تحقیرآمیز شده‌اند! + فیلم

۲۱ . تير . ۱۴۰۵
افت ۹۰ درصدی تردد در تنگه هرمز در ایام جنگ + فیلم
۵۴۸

افت ۹۰ درصدی تردد در تنگه هرمز در ایام جنگ + فیلم

۲۱ . تير . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha