نشست تخصصی بررسی روند کاوش‌های باستان‌شناسی مجموعه ایوان ری با حضور نمایندگان کمیته میراث فرهنگی شورای اسلامی شهر تهران برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل شرکت توسعه فضا‌های فرهنگی؛ فاطمه اصلان‌زاده، مدیر مجموعه فرهنگی ایوان ری، در این نشست ضمن ارائه گزارش عملکرد دو سال اخیر، بر اهمیت هماهنگی میان‌بخشی تأکید کرد و اظهار داشت: با هدف جلوگیری از اقدامات موازی، هزینه‌های غیرضروری و حفاری‌های تکراری در سایت کاوش سلجوقی؛ هماهنگی‌های لازم با وزارت میراث فرهنگی و گردشگری صورت گرفته است و بر اساس تأکیدات معاون وزیر و راهبرد مدیریت شهری در این دوره، هم‌افزایی شهرداری تهران برای شتاب‌بخشی به این پروژه، اولویت اصلی ماست.

اصلان‌زاده با اشاره به مراحل اجرایی پیش‌رو افزود: در حال حاضر منتظر معرفی کارشناس رسمی از سوی اداره‌کل میراث فرهنگی هستیم تا محدوده دقیق کاوش‌های باقیمانده را ترسیم و نقشه راه عملیات را تایید کنند.

وی گفت: هدف ما این است که با پرهیز از دوباره‌کاری در نقاطی که پیش‌تر حفاری شده‌اند، فرآیند کاوش به‌صورت علمی و سریع تکمیل شود.

مدیر مجموعه فرهنگی ایوان ری با تأکید بر چشم‌انداز مدیریت شهری برای این پروژه تصریح کرد: هدف نهایی ما تبدیل این محوطه به یک «سایت‌موزه مردمی» است تا شهروندان بتوانند به‌صورت مستقیم از یافته‌های باستان‌شناسی دوره سلجوقی بازدید کنند. 

لازم به ذکر است نمایندگان شورای شهر نیز ضمن بررسی گزارش‌های ارائه شده، تأکید کردند، اقدامات صورت گرفته نشان‌دهنده عزم مدیریت شهری برای به سرانجام رساندن این پروژه ملی در دوره فعلی است.

برچسب ها: ایوان ری ، کاوش های باستان شناسی
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