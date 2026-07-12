استاندار فارس خواستار تسریع و توجه ویژه به تخصیص مسکن برای زوج‌های جوان و بازنگری در برنامه‌های نهضت ملی مسکن متناسب با تحولات اقتصادی شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - حسینعلی امیری در دویست و چهل و یکمین جلسه شورای مسکن استان که به ریاست وی برگزار شد، رویداد عظیم تشییع و بدرقه پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب (رحمت الله علیه)، را اتحاد بی‌سابقه امت اسلامی در برابر تلاش‌های دشمنان برای ایجاد ناپایداری در کشور دانست و آن را نقطه عطفی در تاریخ معاصر برشمرد.

او گفت: حضور باشکوه ملت ایران و سایر مسلمانان در سراسر جهان، ثابت کرد که به شهادت رساندن مقام معظم رهبری (ره) و تعدادی از فرماندهان عالی‌رتبه نیرو‌های مسلح و مردم بی‌گناه نه تنها منجر به فروپاشی در کشور نشد، بلکه اتحاد و انسجام و همدلی بسیار خوبی بین همه مردم و اقشار مختلف شکل گرفت و این پیام را داد که نظام جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامی محکم‌تر و مستحکم‌تر و پر شتاب‌تر از پیش مسیر خودش را طی می‌کند.

استاندار فارس همچنین با تجلیل از حضور آگاهانه مردم، تصریح کرد: مردم ما علی رغم وجود گلایه‌ها، وقتی پای کشور و اسلام و نظام جمهوری اسلامی به میان می‌آید، حتی گلایه‌های واردشان را هم کنار می‌گذارند و به منافع ملی و تمامیت ارضی کشور می‌اندیشند.

نماینده عالی دولت در فارس، با اشاره به ضرورت پاسخگویی حداکثری به نیاز‌های مردم گفت: ما به عنوان کارگزاران نظام جمهوری اسلامی، وظیفه داریم به پاس شور و شعور و درک درست مردم عزیز و شریف، تمام و کمال در خدمت آنها باشیم.

او با تحلیل ساختار اداری کشور، تصریح کرد: درست است که نظام اداری ما دو سطحی است، اما عملاً این استان‌ها هستند که باید چرخ مدیریت را بچرخانند و مشکلات را حل و فصل کنند. سیاست دولت چهاردهم نیز بر این محور است که استان‌ها برای چاره‌جویی و یافتن راهکار، ابتکار عمل داشته باشند.

استاندار فارس با استناد به تجربه سال‌های فعالیت در سطوح ملی، تأکید کرد: نباید برای تصمیم گیری صرفا به تهران متکی بود بلکه در استان فارس با داشتن دانشگاه‌های برتر، مدیران توانمند و صاحب‌نظران خوب، باید بتوان استان را اداره کرده و مسائل را حل و فصل کرد.

رئیس شورای مسکن استان با اشاره به تفویض اختیارات گسترده به استانداران از سوی وزیر راه و شهرسازی، دستور داد تا با تشکیل جلسات تخصصی با دستگاه‌های مسئول، نقش هر دستگاه در اجرای این اختیارات به‌طور دقیق مشخص و در هر جلسه شورای مسکن، گزارش پیشرفت این اختیارات تفویضی همراه با تعیین سهم هر دستگاه ارائه شود.

رئیس شورای تأمین استان، در بخش دیگری از سخنانش، موضوع جوانی جمعیت را در رابطه با امنیت توصیف و تصریح کرد: وضعیت پروژه‌های جوانی جمعیت در فارس نیازمند توجه ویژه است. در دیدار‌های مردمی و گفت‌و‌گو با جوانان و شهروندان، متوجه شدیم یکی از عواملی که انگیزه بسیار بالایی برای ازدواج ایجاد می‌کند، تأمین زمین و مسکن است.

او با اشاره به این‌که فارس در تخصیص زمین برای طرح جوانی جمعیت در رتبه‌های بالایی قرار دارد به شمار بالای متقاضیانی را که در نوبت هستند یادآور شد و گفت: شورای مسکن باید سرعت عمل بیشتری داشته باشد تا نوبت‌های انتظار برای زوج‌های جوان کوتاه شود.

استاندار فارس همچنین با اشاره به لزوم نظارت جدی بر اجاره‌بها و ودیعه مسکن برای کاهش فشار بر خانوار‌های ایرانی، در خصوص پروژه‌های آتی گفت: در صورت تأمین زیرساخت‌های لازم، بخش قابل توجهی از واحد‌های مسکونی تا سال ۱۴۰۵ قابل بهره‌برداری خواهند بود.

او ضرورت رفع مغایرت‌های آماری را در گزارش‌های وزارت نیرو و دستگاه‌های خدمات‌رسان یادآوری و خاطرنشان کرد: باید هماهنگی‌های لازم با سازمان‌های آب، برق و گاز صورت بگیرد تا آمار دقیق و منقح واحد‌ها مشخص شود.

امیری در پایان، خواستار بازنگری در برنامه‌های ساخت و تکمیل نهضت ملی مسکن با توجه به تورم و تحولات اقتصادی شد تا از افزایش هزینه‌ها و بروز نارضایتی‌های مردمی جلوگیری شود.

در این جلسه که با ۵ دستور کار برگزار شد، پیش از سخنان استاندار فارس، جعفر زاهدی مدیرعامل شرکت عمران صدرا گزارشی درباره چالش‌های پروژه ماهور ۲ و انعقاد قرارداد مشارکت با بانک مسکن ارائه کرد و محمدمهدی عبداللهی مدیرکل راه و شهرسازی استان نیز وضعیت اجرای ماده ۶ بسته مدیریت بازار اجاره مسکن را تشریح کرد.

همچنین، موضوع افزایش سقف تسهیلات هر واحد مسکونی از ۶۵۰ میلیون به ۸۵۰ میلیون تومان طبق مصوبه شورای عالی مسکن در دستور قرار گرفت.

زیرساخت‌های سایت‌های قابل افتتاح در سال ۱۴۰۵ توسط مدیرکل راه و شهرسازی و بنیاد مسکن تشریح و در نهایت، دستگاه‌های خدمات‌رسان وضعیت هزینه‌کرد اعتبارات دریافتی از محل صندوق ملی مسکن را گزارش دادند.

منبع: استانداری فارس

برچسب ها: استاندار فارس ، واحدهای مسکونی
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