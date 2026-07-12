قرار است جلسه حراج شمش طلا ۲۳ تیر ماه در مرکز مبادله ایران برگزار شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - مرکز مبادله ایران سه‌شنبه ۲۳ تیرماه میزبان یکصد و پنجاهمین حراج شمش طلا خواهد بود.

مهلت ثبت‌نام:

 تا ساعت ۲۴ دوشنبه ۲۲ تیرماه 

شرایط شرکت:

• واریز ۵۰ میلیارد ریال (۵ میلیارد تومان) وجه الضمان به ازای هر شمش
• دارا بودن پروانه کسب معتبر و ثبت‌شده در درگاه ملی مجوزها
• قابلیت استعلام شناسه یکتای پروانه کسب متقاضی خرید از درگاه ملی مجوزهای کشور 
• مطابقت با شیوه‌نامه شماره ۱۰ مرکز مبادله ایران

 گروه‌های مجاز خرید:

• فروشندگان عمده شمش طلا

• تولیدکنندگان مصنوعات طلا

• خرده‌فروشان طلای آبشده

• سکوهای برخط طلای آب شده و مصنوعات طلا و جواهر

خریداران حداکثر مجاز به خرید ۲۵ قطعه شمش طلا در طول یک هفته تقویمی هستند.

 

برچسب ها: مرکز مبادله ، شمش طلا
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۳
در انتظار بررسی: ۱
Iran (Islamic Republic of)
توضیح واضحات
۱۷:۵۳ ۲۱ تير ۱۴۰۵
قیمت هر گرم طلا 17,640 ! 4,99 گرم طلا ریال دیجیتال 32000 دلار آمریکا !
۰
۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۰۱ ۲۱ تير ۱۴۰۵
عجب این وسط شرایط جنگی حراج شمش قمر هست
۰
۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۰۱ ۲۱ تير ۱۴۰۵
چه سفره ای پهنه برا پوادارا
۰
۴
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