قرار است جلسه حراج شمش طلا ۲۳ تیر ماه در مرکز مبادله ایران برگزار شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - مرکز مبادله ایران سهشنبه ۲۳ تیرماه میزبان یکصد و پنجاهمین حراج شمش طلا خواهد بود.
مهلت ثبتنام:
تا ساعت ۲۴ دوشنبه ۲۲ تیرماه
شرایط شرکت:
• واریز ۵۰ میلیارد ریال (۵ میلیارد تومان) وجه الضمان به ازای هر شمش
• دارا بودن پروانه کسب معتبر و ثبتشده در درگاه ملی مجوزها
• قابلیت استعلام شناسه یکتای پروانه کسب متقاضی خرید از درگاه ملی مجوزهای کشور
• مطابقت با شیوهنامه شماره ۱۰ مرکز مبادله ایران
گروههای مجاز خرید:
• فروشندگان عمده شمش طلا
• تولیدکنندگان مصنوعات طلا
• خردهفروشان طلای آبشده
• سکوهای برخط طلای آب شده و مصنوعات طلا و جواهر
خریداران حداکثر مجاز به خرید ۲۵ قطعه شمش طلا در طول یک هفته تقویمی هستند.