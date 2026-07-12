قرار است جلسه حراج شمش طلا ۲۳ تیر ماه در مرکز مبادله ایران برگزار شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - مرکز مبادله ایران سه‌شنبه ۲۳ تیرماه میزبان یکصد و پنجاهمین حراج شمش طلا خواهد بود.

مهلت ثبت‌نام:

تا ساعت ۲۴ دوشنبه ۲۲ تیرماه

شرایط شرکت:

• واریز ۵۰ میلیارد ریال (۵ میلیارد تومان) وجه الضمان به ازای هر شمش

• دارا بودن پروانه کسب معتبر و ثبت‌شده در درگاه ملی مجوزها

• قابلیت استعلام شناسه یکتای پروانه کسب متقاضی خرید از درگاه ملی مجوزهای کشور

• مطابقت با شیوه‌نامه شماره ۱۰ مرکز مبادله ایران

گروه‌های مجاز خرید:

• فروشندگان عمده شمش طلا

• تولیدکنندگان مصنوعات طلا

• خرده‌فروشان طلای آبشده

• سکوهای برخط طلای آب شده و مصنوعات طلا و جواهر

خریداران حداکثر مجاز به خرید ۲۵ قطعه شمش طلا در طول یک هفته تقویمی هستند.