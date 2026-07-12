لزوم تدوین برنامه جامع قرآنی با محوریت رسانه و مشارکت مردمی در فارس

باشگاه خبرنگاران جوان - حجتالاسلام والمسلمین محمد باقر ولدان در دیدار با امیر رئوف، مدیرکل صدا و سیمای فارس با اشاره به تعبیر امام شهید درباره شیراز و فارس به عنوان شهر دین، هنر و حماسه، گفت: قرآن خود مجموعه این سه مؤلفه کلیدی است و اگر بخواهیم دینداری، هنر دینی و حماسه را در حزندگی و جامعه جاری کنیم، باید به معارف قرآنی تکیه داشته باشیم.
او افزود: امروز نیز در شرایط جنگ روایتها و جنگ شناختی، جلوههای آیات قرآن بیش از گذشته در عرصههای مختلف دیده میشود و به همین دلیل لازم است برنامهای جامع برای توسعه فعالیتهای قرآنی در استان طراحی شود؛ برنامهای که در آن سهم نهادها، سازمانها و حتی مجموعههای مردمی بهصورت دقیق مشخص باشد.
مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس با اشاره به دغدغههای مطرحشده درباره تأمین مالی این برنامهها گفت: هرچند موضوع مالی مهم است، اما نباید آن را اولویت نخست دانست، زیرا اگر ابتکار، خلاقیت و استفاده از ظرفیتهای مردمی به میدان بیاید، بسیاری از موانع برطرف خواهد شد.
حجتالاسلام والمسلمین ولدان افزود: اکنون مجموعههایی در حال فعالیت هستند که برخی از آنها امکانات مالی دارند، اما از نیروی انسانی کافی برخوردار نیستند، برخی دیگر نیرو دارند، اما از منابع مالی بیبهرهاند و بعضی نیز با وجود برخورداری از ظرفیتهای لازم، کمتر دیده شدهاند؛ از این رو باید این ظرفیتها را شناسایی و همافزا کرد.
او با تأکید بر نقش رسانه در ترویج معارف قرآنی گفت: صداوسیما میتواند در این زمینه نقش مؤثری ایفا کند و تجربه برنامههایی مانند «محفل» و «زندگی با آیهها» نشان داده است که با استفاده از ظرفیت رسانه میتوان جریانسازی فرهنگی و قرآنی ایجاد کرد.
مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس افزود: ضروری است الگوی استانی «زندگی با آیهها» متناسب با شرایط و ظرفیتهای بومی فارس طراحی و اجرا شود تا مفاهیم قرآنی با زبان و قالبی نزدیکتر به مخاطبان در سطح استان ترویج شود.
حجتالاسلام والمسلمین ولدان همچنین با اشاره به ضرورت توجه همزمان به قرآن و عترت گفت: استان فارس از ظرفیت بالایی در حوزه فرهنگ ولایی و ارادت به اهلبیت (ع) برخوردار است و میتوان با استفاده از این ظرفیت، برنامههایی را در مسیر تقویت پیوند قرآن و عترت دنبال کرد.
مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس در ادامه بر لزوم فعال شدن کارگروههای تخصصی در حوزههایی مانند حفظ، قرائت و تدبر تأکید کرد و افزود: یکی از محورهای مهم این کارگروهها میتواند تبیین دلالتهای قرآنی در بیانات و پیامهای رهبر معظم انقلاب باشد، چرا که این بیانات از پشتوانه عمیق قرآنی برخوردار است.
حجتالاسلام والمسلمین ولدان در پایان گفت: شورای هماهنگی و گسترش فعالیتهای قرآنی استان باید با دو بال تخصصهای قرآنی و رسانه حرکت کند، زیرا ترویج معارف و مفاهیم قرآنی در شرایط امروز بدون بهرهگیری از ظرفیت رسانه، به نتیجه مطلوب نخواهد رسید.
شایان ذکر است در نشست فوق نسبت به طرحهای شیراز شهر زندگی با آیهها و نهضت حفظ قرآن کریم صحبت و تعاملاتی انجام گرفت.
همچنین مقرر شد در حوزههای مذکور تفاهمنامههای کاری مشترک منعقد شد.
منبع: تبلیغات اسلامی فارس