آغاز نهضت ملی امداد و نجات با شعار «هر ایرانی یک امدادگر»/ مردم ۶ مهارت امدادی را آموزش خواهند دید

باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش پایگاه اطلاعرسانی جمعیت هلال احمر؛ این جمعیت با همکاری سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، «نهضت ملی امداد و نجات» را با هدف آموزش عمومی و تحقق شعار «هر ایرانی یک امدادگر» راهاندازی کرد.
این طرح ملی با هدف ارتقای آمادگی عمومی جامعه در برابر حوادث و سوانح، آموزش مهارتهای پایه و حیاتی امداد و کمکهای اولیه را برای عموم مردم در دستور کار قرار داده است تا شهروندان بتوانند در لحظات نخست وقوع حوادث، نقش مؤثری در نجات جان مصدومان ایفا کنند.
در این نهضت، آموزشهای کاربردی در سرفصلهای احیای قلبی ریوی (CPR)، کنترل خونریزی، پانسمان و بانداژ، امدادرسانی در سوختگیها، اقدامات اولیه در شکستگیها و حمل صحیح مصدوم از طریق آموزشهای چهره به چهره در مساجد، بسترهای رسانهای و آموزشی به مردم ارائه خواهد شد.
گفتنی است؛ هدف نهایی این نهضت، تبدیل دانش امدادی به یک مهارت عمومی و فراگیر در کشور است تا هر شهروند ایرانی بتواند در شرایط اضطراری، نخستین حلقه نجات برای خانواده، همسایگان و هموطنان خود باشد.