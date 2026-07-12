مدیرعامل اتحادیه دام سبک گفت: در حال حاضر هر کیلو گوشت با قیمت‌های بیش از دو میلیون تومان به دست مصرف‌کننده می‌رسد که این امر ارتباطی به دامدار ندارد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - افشین صدردادرس، مدیرعامل اتحادیه دام سبک در نشست خبری امروز کمبود سرمایه در گردش یکی از مشکلات جدی دامداران اعلام کرد و گفت: تامین نقدینگی و سرمایه در گردش برای دامداران اهمیت زیادی دارد، اما راهکارهای فعلی دولت نویپو  کارایی لازم را برای این صنعت ندارد.

وی اجرای واقعی تولید قراردادی یکی از راهکارهای مهم حمایت از دامداران دانست و افزود: سال‌هاست درباره این موضوع بخشنامه و دستورالعمل صادر می‌شود، اما در عمل اتفاقی نیفتاده است که انتظار می رود وزارت جهاد کشاورزی و دولت به جای صدور صرف دستورالعمل، وارد مرحله اجرای تولید قراردادی شوند چراکه تولید قراردادی می‌تواند منجر ایجاد ثبات در تولید و کاهش فاصله قیمتی میان تولیدکننده و مصرف‌کننده شود.

به گفته این مقام مسئول متاسفانه تولید قراردادی محدود به بخشنامه و دستورالعمل شده و تا امروز عملیاتی نشده است؛ در حالی که تولید در قالب قرارداد، می‌تواند در دو حوزه صادرات‌محور و کاهش بهای تمام شده باشد که کمک زیادی به پایداری امنیت غذایی کشور می‌کند.

صدر دادرس ادامه داد: هر زمان بحث صادرات دام سبک مطرح می‌شود، نگرانی‌هایی در میان مسئولان ایجاد می‌شود، در حالیکه ظرفیت تولید در این بخش بسیار بالاست و بسیاری از واحدهای تولیدی در استان‌ها و شهرستان‌ها با ظرفیت خالی فعالیت می کنند یا در تعطیلی به سر می برند.

وی قیمت کنونی هر کیلو قیمت دام نر پروار در استان های مختلف ۶۷۰ تا ۶۸۰ هزار تومان و تهران ۷۲۰ تا ۷۳۰ هزار تومان اعلام کرد و افزود: در حال حاضر هر کیلو گوشت با قیمت‌های بیش از دو میلیون تومان به دست مصرف‌کننده می‌رسد که این امر ارتباطی به دامدار ندارد؛ بنابراین اگر قرار است علت گرانی بررسی شود، باید نظارت‌ها بر حلقه توزیع متمرکز باشد.

مدیر عامل اتحادیه دام سبک ادامه داد: علی رغم آنکه از سال ۹۶ دام زنده و گوشت قرمز از قیمت‌گذاری دستوری خارج شده‌اند، اما همچنان شاهد حضور نهادهای نظارتی در میادین دام و کنترل قیمت دام هستیم، اما نظارت موثری بر شبکه توزیع مشاهده نمی‌شود.

 به گفته وی، گفته می شود تولیدکننده تنها ۷ درصد سود  داشته باشد، اما در بخش توزیع افزایش ۳۰ درصدی اعمال شود که منطقی و عادلانه نیست و باید علت این اختلاف قیمت در مسیر عرضه تا مصرف‌کننده بررسی شود.

صدر دادرس ادامه داد:  اگر قیمت دام زنده را ۷۲۰ هزار تومان را در نظر بگیریم، قیمت لاشه آن در کشتارگاه حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان خواهد بود، اما فاصله این رقم تا قیمت نهایی که مصرف‌کننده پرداخت می‌کند، بسیار قابل توجه است.

وی با بیان اینکه این اتحادیه با دو هدف در نمایشگاه حضور خواهد داشت، گفت: نخستین هدف آشنایی مسئولان و تصمیم‌گیران کشور با ظرفیت‌های موجود در دام سبک و توانمندی دامداران در تامین گوشت قرمز کشور است. همچنین دومین هدف، آشنایی دامداران دام سبک با تازه‌های این صنعت در حوزه دانش در بستر نمایشگاه است.

صدر دادرس با بیان اینکه برگزاری نمایشگاه تاثیر مثبتی در افزایش بهره‌وری دارد، گفت: امیدواریم نمایشگاه بتواند محلی برای توجه هر چه بیشتر تصمیم‌گیران به ظرفیت تولید دام سبک باشد زیرا این صنعت کمترین حمایت را از سوی دولت دریافت می‌کند، اما بیشترین محدودیت‌ها برای آن صادر می‌شود.

 

 

برچسب ها: تولید گوشت قرمز ، قیمت گوشت ، بازار گوشت قرمز
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱۶
در انتظار بررسی: ۲۵
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۰۵ ۲۱ تير ۱۴۰۵
نباید بخریم بمونه رو دستشون تا دیگه با این قیمت چیزی به مردم ندن
۲
۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۴۵ ۲۱ تير ۱۴۰۵
فکر می کنم دارم خواب می بینم. یک کیلو گوشت دو میلیون تومن!!!!!!!
۰
۹
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۴۰ ۲۱ تير ۱۴۰۵
راست میگه به مریخیا ربط داره
۰
۹
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۳۲ ۲۱ تير ۱۴۰۵
چقدر ارزان تبریک به مسئولین
۰
۱۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۲۰ ۲۱ تير ۱۴۰۵
همه چی را ول کرده اند. مسؤلی نیست که
۰
۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
محمد
۲۱:۰۱ ۲۱ تير ۱۴۰۵
مردم حتما نمیخورن مسئولان همش میخورن
۰
۱۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۰۰ ۲۱ تير ۱۴۰۵
وقتی نمیتونیم بخریم چه فایده
۰
۳۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۴۱ ۲۱ تير ۱۴۰۵
معلوم نیست به چه کسی ربط داره واقعا؟!
پس باید یقه چه کسی را گرفت برای گرانی گوشت؟
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۵۸ ۲۱ تير ۱۴۰۵
یعنی حقوق من ۱۵ کیلو گوشت می‌شود
گریه دار
۰
۲۵
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Iran (Islamic Republic of)
علی اکرادلو
۲۰:۵۸ ۲۱ تير ۱۴۰۵
رئیس جمهورمحححبوب به فکرمعیشت مرمه خداحفظش کنه؟!کارگرروزی چقدرحقوق می گیره؟بایدبریم جلوی قصابیها بوبکشیم.علی برکت الله
۱
۲۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۲۹ ۲۱ تير ۱۴۰۵
یه عده هدفشون فقط حذف گوشت رو سفره مردمه که انصافا هم تونستن گوشت مرغم که هیچ دارن حذف میکنن بزار بره برسه کیلویی ۷۰۰ ببینم اون وقت کیه بخوره
۰
۲۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۲۵ ۲۱ تير ۱۴۰۵
گوشت انواع مختلف دارد،گوساله ،بره،بز،جوان پیر،بااستخوان،بی استخوان،با یا بدون دنبه،جاهای مختلف لاشه،۱۵۰۰ قیمت لاشه با استخوان و دنبه بره است،فکر نمیکنم مشکلی در توزیع باشد.
۱۲
۳
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۲۰ ۲۱ تير ۱۴۰۵
واقعا این بی عدالتی . نباید این شرایط مردم زیر فشار گرانی قرار بدید
۰
۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۱۷ ۲۱ تير ۱۴۰۵
چون گوشت کیلویی ۲ تومن شده ما باید برای کاهش تورم باید یارانه ۹۰ میلیون نفر ایرانی را حذف و قیمت نهاده رو آزاد کنیم تا قیمت گوشت به ۱۰ میلیون تومن برسد
تا هم سبد غذایی خانواده ها تامین و هم تورم گوشت مهار بشه و از تولید کننده حمایت بشه
نفری ۱۰۰ هزارتومن هم به کالا برگ ها اضافه میکنیم
۲
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۰۲ ۲۱ تير ۱۴۰۵
فدای سرتون،شما بخورید برای ما تعریف کنید
۰
۱۴
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۰۰ ۲۱ تير ۱۴۰۵
اون وقت حقوق بازنشسته چقدره؟ هجده تومن!!! برید خجالت بکشید
۱
۱۴
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