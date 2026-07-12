باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - افشین صدردادرس، مدیرعامل اتحادیه دام سبک در نشست خبری امروز کمبود سرمایه در گردش یکی از مشکلات جدی دامداران اعلام کرد و گفت: تامین نقدینگی و سرمایه در گردش برای دامداران اهمیت زیادی دارد، اما راهکارهای فعلی دولت نویپو کارایی لازم را برای این صنعت ندارد.

وی اجرای واقعی تولید قراردادی یکی از راهکارهای مهم حمایت از دامداران دانست و افزود: سال‌هاست درباره این موضوع بخشنامه و دستورالعمل صادر می‌شود، اما در عمل اتفاقی نیفتاده است که انتظار می رود وزارت جهاد کشاورزی و دولت به جای صدور صرف دستورالعمل، وارد مرحله اجرای تولید قراردادی شوند چراکه تولید قراردادی می‌تواند منجر ایجاد ثبات در تولید و کاهش فاصله قیمتی میان تولیدکننده و مصرف‌کننده شود.

به گفته این مقام مسئول متاسفانه تولید قراردادی محدود به بخشنامه و دستورالعمل شده و تا امروز عملیاتی نشده است؛ در حالی که تولید در قالب قرارداد، می‌تواند در دو حوزه صادرات‌محور و کاهش بهای تمام شده باشد که کمک زیادی به پایداری امنیت غذایی کشور می‌کند.

صدر دادرس ادامه داد: هر زمان بحث صادرات دام سبک مطرح می‌شود، نگرانی‌هایی در میان مسئولان ایجاد می‌شود، در حالیکه ظرفیت تولید در این بخش بسیار بالاست و بسیاری از واحدهای تولیدی در استان‌ها و شهرستان‌ها با ظرفیت خالی فعالیت می کنند یا در تعطیلی به سر می برند.

وی قیمت کنونی هر کیلو قیمت دام نر پروار در استان های مختلف ۶۷۰ تا ۶۸۰ هزار تومان و تهران ۷۲۰ تا ۷۳۰ هزار تومان اعلام کرد و افزود: در حال حاضر هر کیلو گوشت با قیمت‌های بیش از دو میلیون تومان به دست مصرف‌کننده می‌رسد که این امر ارتباطی به دامدار ندارد؛ بنابراین اگر قرار است علت گرانی بررسی شود، باید نظارت‌ها بر حلقه توزیع متمرکز باشد.

مدیر عامل اتحادیه دام سبک ادامه داد: علی رغم آنکه از سال ۹۶ دام زنده و گوشت قرمز از قیمت‌گذاری دستوری خارج شده‌اند، اما همچنان شاهد حضور نهادهای نظارتی در میادین دام و کنترل قیمت دام هستیم، اما نظارت موثری بر شبکه توزیع مشاهده نمی‌شود.

به گفته وی، گفته می شود تولیدکننده تنها ۷ درصد سود داشته باشد، اما در بخش توزیع افزایش ۳۰ درصدی اعمال شود که منطقی و عادلانه نیست و باید علت این اختلاف قیمت در مسیر عرضه تا مصرف‌کننده بررسی شود.

صدر دادرس ادامه داد: اگر قیمت دام زنده را ۷۲۰ هزار تومان را در نظر بگیریم، قیمت لاشه آن در کشتارگاه حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان خواهد بود، اما فاصله این رقم تا قیمت نهایی که مصرف‌کننده پرداخت می‌کند، بسیار قابل توجه است.

وی با بیان اینکه این اتحادیه با دو هدف در نمایشگاه حضور خواهد داشت، گفت: نخستین هدف آشنایی مسئولان و تصمیم‌گیران کشور با ظرفیت‌های موجود در دام سبک و توانمندی دامداران در تامین گوشت قرمز کشور است. همچنین دومین هدف، آشنایی دامداران دام سبک با تازه‌های این صنعت در حوزه دانش در بستر نمایشگاه است.

صدر دادرس با بیان اینکه برگزاری نمایشگاه تاثیر مثبتی در افزایش بهره‌وری دارد، گفت: امیدواریم نمایشگاه بتواند محلی برای توجه هر چه بیشتر تصمیم‌گیران به ظرفیت تولید دام سبک باشد زیرا این صنعت کمترین حمایت را از سوی دولت دریافت می‌کند، اما بیشترین محدودیت‌ها برای آن صادر می‌شود.