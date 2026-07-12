نخست وزير رژيم صهيونيستى ممکن است برای مراسم گراهام به آمریکا سفر کند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - روزنامه تایمز اسرائیل روز یکشنبه به نقل از منبعی در دفتر نخست وزیر رژيم صهيونيستى گزارش داد که بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اين رژيم در حال بررسی شرکت در مراسم تشییع جنازه سناتور ضدايرانى و جنگ طلب، ليندسى گراهام است.

زمان مراسم هنوز اعلام نشده است. با این حال، این رسانه صهيونيستى افزود که نتانیاهو در حال حاضر با کاخ سفید برای ترتیب دادن دیداری با دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا در واشنگتن در هفته‌های آینده گفتگو می‌کند.

نتانیاهو پیش از این گفته بود که اسرائیل پس از مرگ ناگهانی سناتور آمریکایی، "یکی از بزرگترین دوستان خود" را از دست داده است.