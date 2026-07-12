فرمانده پایگاه چهارم پلیس آگاهی تهران بزرگ، از دستگیری سارق یک واحد مسکونی خبر داد و گفت: در بررسی‌های تخصصی پلیس مشخص شد سارق، برادر مالباخته بوده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ کارآگاه امین بیرانوند، فرمانده پایگاه چهارم پلیس آگاهی تهران بزرگ، از دستگیری سارق یک واحد مسکونی خبر داد و گفت: در بررسی‌های تخصصی پلیس مشخص شد سارق، برادر مالباخته بوده است.

وی با تشریح جزئیات پرونده اظهار داشت: در پی ارجاع پرونده‌ای با موضوع سرقت از منزل، شاکیه اعلام کرد حدود ۱۶۰ گرم طلا، مسکوکات، ارز خارجی و وجوه نقد به ارزش تقریبی ۵۰ میلیارد ریال از منزلش به سرقت رفته است. با تشکیل پرونده، رسیدگی تخصصی به موضوع در دستور کار کارآگاهان تیم مبارزه با سرقت منزل پایگاه چهارم پلیس آگاهی قرار گرفت.

سرهنگ بیرانوند افزود: کارآگاهان با حضور در محل سرقت و انجام بررسی‌های فنی دریافتند هیچ‌گونه آثاری از تخریب، ورود به عنف یا به‌هم‌ریختگی منزل وجود ندارد؛ موضوعی که فرضیه وقوع سرقت توسط فردی آشنا و دارای دسترسی به منزل را تقویت کرد.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه ملک مورد نظر به‌صورت موروثی میان اعضای خانواده تقسیم شده بود و ساکنان آن دارای نسبت خانوادگی بودند، بررسی دقیق روابط، رفت‌وآمد‌ها و وضعیت مالی افراد نزدیک به مالباخته در دستور کار قرار گرفت.

فرمانده پایگاه چهارم پلیس آگاهی تصریح کرد: در جریان تحقیقات، تغییر محسوس در وضعیت مالی برادر شاکیه، خرید کالا‌های گران‌قیمت و استعمال مکرر سیگار‌های خارجی، ظن کارآگاهان را نسبت به وی افزایش داد. در ادامه، با هماهنگی مقام قضایی، منزل متهم مورد بازرسی قرار گرفت که طی آن بخشی از اموال مسروقه، از جمله ۱۰۰ گرم از طلاجات متعلق به شاکیه، کشف و به مالباخته بازگردانده شد.

سرهنگ بیرانوند گفت: متهم در تحقیقات پلیسی به ارتکاب سرقت اعتراف کرد و اظهار داشت به دلیل اعتیاد و بیکاری، با سوءاستفاده از اعتماد خواهرش، از کلید منزل وی نسخه‌برداری کرده و در زمان حضور نداشتن او در محل، وارد خانه شده و اموال باارزش را سرقت کرده است. وی همچنین اعتراف کرد بخشی از طلاجات مسروقه را به همراه فاکتور‌های مربوطه برای تأمین هزینه‌های زندگی و اعتیاد خود به فروش رسانده است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: پس از تکمیل تحقیقات، متهم با تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.

برچسب ها: دستگیری سارق ، پلیس آگاهی
خبرهای مرتبط
قتل در میدان میوه و تره‌بار؛ قاتل در کمتر از چند ساعت دستگیر شد
ضربه مهلک به یکی از بزرگترین باندهای مواد مخدر
انهدام باند سرقت از خانه‌های شمال تهران
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۱۲ ۲۱ تير ۱۴۰۵
مرد نیست اگه خودشو نزنه به برق خشک کنه
۰
۰
پاسخ دادن
کالای مورد نیاز مردم در انبار قاچاقچیان؛ کشف محموله میلیاردی لوازم خانگی در جنوب تهران
۲۹۰ هزار موتورسوار تهرانی بدون کلاه ایمنی جریمه شدند
پیشنهاد شهرداری برای تمدید استفاده رایگان از مترو و بی آر تی تا نیمه مرداد
هشدار استاندار تهران به متخلفان حریم پایتخت: مرتضی‌گرد محصول ترک فعل مدیران است
آزادی سه زندانی جرایم غیرعمد با همت دانش‌آموزان تهرانی
آخرین اخبار
هشدار استاندار تهران به متخلفان حریم پایتخت: مرتضی‌گرد محصول ترک فعل مدیران است
پیشنهاد شهرداری برای تمدید استفاده رایگان از مترو و بی آر تی تا نیمه مرداد
آزادی سه زندانی جرایم غیرعمد با همت دانش‌آموزان تهرانی
کالای مورد نیاز مردم در انبار قاچاقچیان؛ کشف محموله میلیاردی لوازم خانگی در جنوب تهران
۲۹۰ هزار موتورسوار تهرانی بدون کلاه ایمنی جریمه شدند
هشدار سازمان بازرسی به شرکت فرودگاه‌ها
کشف یک تُن موادمخدر و ۱۰ میلیارد کالای قاچاق در پایتخت
خیانت خانوادگی برای تأمین هزینه اعتیاد؛ برادر، سارق خانه خواهر از آب درآمد
آغاز نهضت ملی امداد و نجات با شعار «هر ایرانی یک امدادگر»/ مردم ۶ مهارت امدادی را آموزش خواهند دید
شتاب‌بخشی به پروژه «سایت‌موزه ایوان ری»
کاهش چشمگیر روز‌های آلوده تهران در سال جاری
قانون مبارزه با مواد مخدر باید متناسب با تحولات نوظهور بازنگری شود
رشد ۱۴۰ درصدی منابع مشاغل خانگی
میدان فاطمی تهران امشب از ساعت ۱۹ تا ۲۴ مسدود می‌شود
ثبت‌نام ۲۹۰ هزار نفر برای بیمه بیکاری از اسفند تاکنون/ جزئیات پیشنهاد اصلاحی نحوه محاسبه حقوق بازنشستگان
پوشش کامل بیمه زنان سرپرست خانوار در روستا‌ها
آغاز اعلام آمادگی حج تمتع ۱۴۰۶
برخورد پلیس با عامل استارلینگ
صدور بیش از ۳۵۰ هزار گذرنامه زیارتی از ابتدای ماه محرم تاکنون
ترافیک سنگین صبحگاهی در ۳ محور منتهی به تهران/ مه‌گرفتگی در فیروزکوه