باشگاه خبرنگاران جوان؛ سازمان امور مالیاتی کشور با انتشار اطلاعیه‌ای، شرط و سقف برخورداری از بخشودگی جریمه بند (ب) ماده (٣٦) قانون مالیات بر ارزش افزوده را اعلام کرده است. در این اطلاعیه، همچنین از امکان اصلاح، ثبت و ذخیره کردن اظهارنامه / خلاصه‌عملکرد مالیات بر ارزش افزوده چهار دوره سال ۱۴۰۴ خبر داده شده است. محمد نوری، مدیرکل دفتر توسعه خوداظهاری و تمکین داوطلبانه در سازمان امور مالیاتی کشور به تشریح این موضوع پرداخته است.

* ظاهرا این امکان برای مودیان فراهم شده است تا نسبت به اصلاح و ثبت / ذخیره نسخه جدید اظهارنامه / خلاصه‌عملکرد مالیات بر ارزش افزوده دوره‌های بهار، تابستان، پاییز و زمستان سال ۱۴۰۴ اقدام نمایند. در این خصوص بیشتر توضیح می‏دهید که این امکان چگونه فراهم شده است؟

اظهارنامه/ خلاصه‌عملکرد مالیات بر ارزش افزوده دوره‌های مالیاتی بهار، تابستان پاییز و زمستان سال ١٤٠٤ توسط سازمان امور مالیاتی مورد پایش و ارزیابی قرار گرفته و انحرافات و ریسک‌های احتمالی در آنها به مودیان محترم بازخورد داده می‌شود. بر این اساس، مودیان امکان اصلاح، ثبت و ذخیره اظهارنامه‌ها و خلاصه عملکرد مالیات بر ارزش افزوده چهار دوره سال ۱۴۰۴ را از طریق سامانه مودیان خواهند داشت.

* چه مودیانی مشمول این طرح هستند؟ مودیان تا چه تاریخی می‌توانند نسبت به اصلاح اظهارنامه / خلاصه‌عملکرد خود اقدام کنند؟

تمام مودیان. مودیان حداکثر تا پایان روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۲۸ فرصت دارند اظهارنامه‌ها و خلاصه‌عملکرد مالیات بر ارزش افزوده چهار دوره سال ۱۴۰۴ را از طریق سامانه مودیان اصلاح، ثبت و ذخیره کنند.

* اعلام شده است مودیانی که نسبت اصلاح و ثبت اظهارنامه / خلاصه‌عملکرد مالیات بر ارزش افزوده خود اقدام کنند از بخشودگی جریمه بند (ب) ماده (۳۶) قانون مالیات بر ارزش افزوده مربوط به مالیات بر ارزش افزوده ابرازی در اظهارنامه و خلاصه‌عملکرد ثبت/ذخیره‏ شده برخوردار خواهند شد؟ درباره شرایط و سقف بهره مندی از این بخشودگی توضیح می‌دهید؟

ادارات امور مالیاتی موظف‌اند در مورد مودیانی که حداکثر تا پایان روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۲۸ اظهار نامه‌ها و خلاصه عملکرد مالیات بر ارزش افزوده چهار دوره سال ۱۴۰۴ را از طریق سامانه مؤدیان اصلاح، ثبت و ذخیره کنند ترتیبی اتخاذ نمایند که جریمه بند (ب) ماده (۳۶) قانون مالیات بر ارزش افزوده مربوط به مالیات بر ارزش‌افزوده ابرازی در اظهارنامه و خلاصه عملکرد ثبت/ ذخیره شده تا پایان روز یاد شده به شرح زیر بخشیده شود:

- برای دوره زمستان ۹۵ درصد

- برای دو دوره تابستان و پاییز ۹۰ درصد

- برای دوره بهار ۸۵ درصد

شرط بهره‌مندی از این بخشودگی، پرداخت یا ترتیب پرداخت (با توجه به تفویض اختیار قبلی و مهلت باقیمانده) مانده‌بدهی مربوط به اظهارنامه / خلاصه‌عملکرد ثبت یا ذخیره‌شده بابت دوره‌های مالیاتی بهار، تابستان، پاییز و زمستان سال ۱۴۰۴ تا پایان روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۲۹ خواهد بود.

* بخشودگی جرایم مذکور در خصوص مودیانی که در فرصت اعلام شده نسبت به اصلاح و ثبت اظهارنامه / خلاصه‌عملکرد خود اقدام ننمایند، چگونه خواهد بود؟

سقف بخشودگی جریمه موضوع بند (ب) ماده (۳۶) قانون مالیات بر ارزش افزوده در مورد مودیانی که علی‌رغم وجود اشتباه و انحراف در مندرجات اظهارنامه/ خلاصه‌عملکرد ایشان و دریافت بازخورد توسط سازمان امور مالیاتی کشور نسبت به اصلاح و ثبت/ ذخیره نمودن اظهارنامه/ خلاصه‌عملکرد خود در موعد فوق‌الذکر اقدام نکنند یا در خصوص پرداخت یا ترتیب پرداخت مالیات متعلق (با توجه به تفویض اختیار قبلی و مهلت باقیمانده) اقدام نکنند حداکثر ٤٠ درصد از سقف بخشودگی جریمه تفویض‌شده در بخشنامه‌های سازمان امور مالیاتی کشور خواهد بود