ولایت، عامل ناامیدی دشمنان از شکست جمهوری اسلامی است

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - آیین بزرگداشت «رهبر شهید ایران» و شهدای خانواده ایشان با حضور آیت‌الله دژکام در آستان مقدس حضرت حسین بن موسی الکاظم (ع) شهر طبس برگزار شد.

آیت‌الله دژکام در این مراسم با استناد به آیه ۲۱۷ سوره بقره اظهار کرد: قرآن کریم به صراحت بیان می‌کند که دشمنان اسلام همواره در تلاش هستند تا مسلمانان را از دین خود بازگردانند و هدف اصلی آنان، نه مسائل اقتصادی یا سیاسی، بلکه مقابله با اصل دین است.

او با اشاره به پیام اخیر رهبر انقلاب، تصریح کرد: تعبیر «علی‌الاصول» در این پیام، نشان‌دهنده وجود مبانی فقهی و قرآنی در تصمیم‌گیری‌های نظام اسلامی است و وظیفه علما و روحانیون تبیین این اصول برای جامعه است تا تحلیل‌ها از مسائل، صرفاً احساسی نباشد.

امام جمعه شیراز با تأکید بر جایگاه روحانیت در دوران غیبت، خاطرنشان کرد: روحانیت شیعه در طول تاریخ با تحمل سختی‌ها و مجاهدت‌های فراوان، مسیر هدایت دینی مردم را حفظ کرده است تا جامعه در مسائل دینی بتواند به اهل علم مراجعه کند.

او مقاومت در برابر دشمن را از آموزه‌های اساسی قرآن دانست و افزود: رهبران و شهدای انقلاب اسلامی با ایثار و فداکاری نشان دادند که حفظ دین بر حفظ جان مقدم است و اگر دین در معرض خطر قرار گیرد، مؤمن باید برای دفاع از آن ایستادگی کند.

آیت‌الله دژکام با بیان اینکه عقب‌نشینی و سازش در برابر دشمن، از نگاه قرآن مردود است، گفت: قرآن هشدار می‌دهد که بازگشت از دین، همه اعمال نیک انسان را از بین می‌برد و سرانجامی جز خسارت دنیا و آخرت نخواهد داشت.

او در ادامه با استناد به آیه سوم سوره مائده، ولایت را عامل اصلی ناامیدی دشمنان از نابودی اسلام عنوان کرد و اظهار داشت: واقعه غدیر نشان داد که استمرار هدایت الهی با تعیین جانشین پیامبر (ص) تضمین شده و در عصر غیبت نیز این مسیر با ولایت‌فقیه ادامه می‌یابد.

نماینده ولی‌فقیه در استان فارس تأکید کرد: دشمن زمانی از مقابله با جمهوری اسلامی ناامید می‌شود که استحکام جایگاه ولایت و انسجام ملت ایران را مشاهده کند و بداند این مسیر وابسته به یک فرد نیست، بلکه بر پایه ولایت و اعتقاد دینی استمرار دارد.

او با اشاره به ضرورت شجاعت و مقاومت در برابر دشمن افزود: قرآن به مؤمنان فرمان داده است که از دشمنان هراس نداشته باشند، زیرا ترس، دشمن را جسورتر می‌کند، اما ایستادگی و ایمان، زمینه پیروزی را فراهم می‌سازد.

آیت‌الله دژکام با قدردانی از حضور مردم در صحنه‌های مختلف انقلاب اسلامی گفت: ملت ایران در مقاطع حساس نشان داده است که با تکیه بر ایمان، ولایت‌مداری و تبعیت از رهنمود‌های دینی، از تهدید‌ها عبور کرده و این مسیر با یاری الهی ادامه خواهد یافت.

او در پایان با اشاره به تجربه‌های تاریخی انقلاب اسلامی اظهار کرد: هر جا ملت ایران با تبعیت از ولایت و عمل به دستورات قرآن حرکت کرده، نصرت الهی شامل حال آنان شده است و این وعده الهی در آینده نیز استمرار خواهد داشت.