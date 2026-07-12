مرکز اطلاع رسانی پلیس پایتخت از کشف بیش از یک تن موادمخدر و ۱۰ میلیارد لوازم خانگی قاچاق خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ علی عسگری رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر تهران بزرگ درباره کشفیات اخیر این پلیس گفت: مأموران این پلیس طی یک ماه گذشته موفق به دستگیری ۳۴ قاچاقچی و همچنین دهها خردهفروش و توزیع کننده مواد مخدر در سطح شهر تهران شدند.
وی با اشاره به اینکه هفت باند بزرگ قاچاق مواد افیونی نیز متلاشی شده است، افزود: یک تن و ۳۱۰ کیلوگرم انواع مواد مخدر و روانگردان نیز کشف شد و ۳۴ قاچاقچی حرفهای نیز دستگیر شدند.
رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر تهران بزرگ گفت: همچنین در یک ماه اخیر، هفت هزار و ۵۰۰ معتاد متجاهر از سطح معابر پایتخت جمعآوری شدند.
همچنین در این هفته یک کشف بزرگ دیگر نیز توسط پلیس امنیت اقتصادی پایتخت رقم خورد، به طوریکه سردار مهدی افشاری رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ در توضیح بیشتر اظهار کرد: مأموران این پلیس با انجام اقدامات اطلاعاتی متوجه دپوی کالاهای قاچاق در محله شورآباد شدند که از شهرهای جنوبی کشور به اطراف تهران منتقل شده بود.
وی افزود: مأموران پس از دریافت حکم قضائی و بازرسی از محل، با حجم قابل توجهی از لوازم خانگی خارجی مواجه شدند که در سامانههای مربوطه ثبت نشده و فاقد اسناد معتبر گمرکی بودند. بررسیهای انجام شده نشان داد اسناد گمرکی موجود مربوط به سالهای گذشته بوده و با کالاهای کشف شده مطابقت نداشته است؛ از اینرو اقلام موجود به عنوان کالای فاقد مدارک قانونی توقیف شد.
پلیس امنیت اقتصادی پایتخت ادامه داد: ارزش کالاهای کشف شده که بیش از ۱۰ میلیارد تومان ارزیابی شده بودند، شامل ماشینهای لباسشویی و ظرفشویی با نام تجاری الجی ساخت کشور چین بود که پس از تشکیل پرونده قضایی، متهم مربوطه به مرجع قضایی معرفی شد.