باشگاه خبرنگاران جوان - علیرضا بصیری با تشریح جزئیات این برنامه اصلاح نژادی اظهار کرد: در راستای اجرای برنامههای مدون و علمی اصلاح نژاد مرغ بومی، پس از ثبت دقیق دادههای مربوط به وزنگیری جوجهها در سنین حساس یکروزه، هشتهفتگی و دوازدههفتگی، اطلاعات جمعآوری شده در یک نرمافزار تخصصی وارد شد. این فرآیند به منظور اطمینان از صحت و دقت دادهها و تحلیلهای آتی انجام میشود.
او بیان کرد: نتایج حاصل از این مرحله برای انجام فرآیند انتخاب ژنتیکی به وزارت جهاد کشاورزی ارسال و پس از بررسیهای کارشناسانه و ارزیابیهای دقیق، مورد تأیید قرار گرفت. تحلیل دادهها با تکیه بر شجرهنامه و سوابق ژنتیکی ۳۲ نسل گذشته صورت پذیرفت تا دقیقترین انتخابها برای نسل فعلی انجام شود.
بصیری عنوان کرد: در نهایت، برترین نیمچهمرغها و نیمچهخروسها بر اساس شاخصهای کلیدی اصلاحی، از میان جمعیت عظیم هفت هزار و ۶۶۵ قطعه جوجه یکروزه نسل ۳۳، انتخاب شدند. از این تعداد، ۲ هزار و ۵۰۰ قطعه نیمچهمرغ و ۹۶۰ قطعه نیمچهخروس به عنوان جمعیت برتر شناسایی شدند. این پرندگان منتخب، اکنون برای ورود به مراحل بعدی فرآیند اصلاح نژاد، تحت عملیات پلاکگذاری قرار گرفتهاند.
او، بر اهمیت حیاتی این مرحله از برنامه تأکید کرد و گفت: پلاکگذاری، ابزار اصلی ما برای شناسایی دقیق و فردی هر پرنده، ثبت عملکرد تولیدی آن در طول زمان و رصد کامل و مستمر سوابق ژنتیکی آن است. این فرآیند، ستون فقرات برنامه اصلاح نژاد به شمار میرود و نقشی بیبدیل در تضمین استمرار این برنامه و ارتقای شتابان بهرهوری در صنعت طیور استان ایفا میکند.
مدیر امور طیور و زنبور عسل سازمان جهاد کشاورزی استان فارس خاطرنشان کرد: این اقدام منجر به تولید نسلهایی با قابلیتهای تولیدی بالاتر، مقاومت بیشتر در برابر بیماریها و سازگاری بهتر با شرایط محیطی خواهد شد.
منبع: جهاد کشاورزی فارس