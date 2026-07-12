سازمان سنجش آموزش کشور با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد: هیچ‌گونه صفحه یا حساب رسمی در شبکه‌های اجتماعی خارجی ندارد و تمامی صفحات منتسب به این سازمان جعلی است.

باشگاه خبرنگاران جوان - سازمان سنجش آموزش کشور با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد: هیچ‌گونه صفحه یا حساب رسمی در شبکه‌های اجتماعی خارجی ندارد و تمامی صفحات منتسب به این سازمان جعلی است.

 به اطلاع متقاضيان گرامی آزمون‌ها، خانواده‌های این عزیزان و عموم مردم می‌رساند سازمان سنجش آموزش کشور هیچ‌گونه صفحه، کانال یا حساب کاربری رسمی در شبکه‌های اجتماعی خارجی از جمله اینستاگرام، تلگرام، واتس‌اپ و سایر شبکه‌های مشابه ندارد؛ بنابراین، هرگونه صفحه، کانال یا حساب کاربری که با نام، نشان یا عنوان سازمان سنجش آموزش کشور در این شبکه‌ها فعالیت می‌کند، جعلی بوده و هیچ‌گونه ارتباطی با این سازمان ندارد.

سازمان سنجش آموزش کشور ضمن هشدار نسبت به سوءاستفاده افراد سودجو، اعلام می‌کند که اقدامات لازم برای شناسایی گردانندگان این صفحات و کانال‌های جعلی از طریق مراجع ذی‌صلاح در دست انجام بوده و موضوع در حال پیگری قانونی است.

از متقاضیان گرامی آزمون‌ها درخواست می‌شود اخبار، اطلاعیه‌ها و مطالب مرتبط با آزمون‌ها را صرفاً از درگاه اطلاع‌رسانی رسمی سازمان سنجش آموزش کشور دنبال کنند و از اعتماد به صفحات و کانال‌های جعلی و ارائه اطلاعات شخصی یا پرداخت هرگونه وجه به آنها خودداری نمایند.

شایان ذکر است علاوه بر درگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی www.sanjesh.org کانال‌های اطلاع‌رسانی این سازمان به نشانی‌های زیر فعال هستند و سایر کانال‌ها با عناوین و نشانه‌های مشابه با این سازمان ارتباطی ندارند.

برچسب ها: سازمان سنجش کشور ، شبکه اجتماعی
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