سخنگوی سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به اجرای برخی پروژه‌های بازسازی فرودگاه‌ها بدون قرارداد، گفت: فوریت اقدامات اجرایی، مجوزی برای نادیده گرفتن قوانین و تشریفات قراردادی نیست.

باشگاه خبرنگاران جوان - اشکان میرمحمدی، با اشاره به ضرورت رعایت چارچوب‌های قانونی در شرایط بحرانی، تأکید کرد که صرفا «فوریت» در انجام پروژه‌ها، نباید بهانه‌ای برای نادیده گرفتن قانون برگزاری مناقصات و مقررات مالی باشد.

وی با اشاره به بازدید بازرسان سازمان بازرسی از فرودگاه‌های مهرآباد، زنجان، تبریز و خوی، اظهار کرد که در بازرسی‌های میدانی مشخص شده است برخی پروژه‌های بازسازی فرودگاه‌ها توسط پیمانکاران منتخب آغاز یا حتی به اتمام رسیده است؛ در حالی که تا زمان بازرسی، هیچ قرارداد مکتوبی منعقد و به پیمانکاران ابلاغ نشده بود.

سخنگوی بازرسی کل کشور با بیان اینکه این رویه «نقض آشکار تشریفات قانونی» و «ایجاد تعهد بدون مجوز برای دستگاه اجرایی» قلمداد می‌شود، تأکید کرد: چنین اقدامی شرکت فرودگاه‌ها را در معرض خطرات جدی حقوقی و قضایی از جمله ادعای افزایش هزینه، درخواست خسارت از سوی پیمانکار و مشکلات حقوقی در دعاوی آتی قرار می‌دهد.

وی یادآور شد: در همین راستا بازرس کل امور راه و شهر سازی طی مکاتبه‌ای هشداری به شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی؛ انعقاد و ابلاغ قرارداد‌های مربوط را از آن شرکت مطالبه و هرگونه جواز پرداخت اعم از علی‌الحساب، صورت وضعیت یا قطعی را منوط به رعایت کامل تشریفات قانونی اعلام کرد.

سخنگوی بازرسی کل کشور تصریح کرد: صرفا فوریت اقدام میدانی هرگز توجیهی برای عدم توجه به قانون نیست؛ و دستگاه‌های اجرایی موظف‌اند حتی در شرایط بحرانی، حداقل‌های حقوقی و قراردادی را رعایت کنند.

برچسب ها: سازمان بازرسی ، فرودگاه
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