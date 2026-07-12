باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - ارسلان قاسمی عضو کمیسیون کشاورزی اتاق تعاون ایران در نشست خبری امروز گفت: برگزاری نمایشگاهها به عنوان مهمترین ابزار بازاریابی و بازارسازی در جهان به شمار میرود، ضمن اینکه تبادل فناوری و اطلاعات فراهم میشود.
به گفته وی، یکی از وظایف اتاق تعاون ایران حمایت از چنین رویدادهایی است. خوشبختانه، در صنعت دام و طیور شاید نزدیک به ۸۰ درصد تشکلهای در قالب تعاونی و در بخش تعاون فعالیت دارند. همچنین انجمن کارفرمایی نیز مجوز خود را از اتاق تعاون ایران میگیرند.
قاسمی ادامه داد: در نمایشگاه امسال ۲۰۰ شرکت داخلی و خارجی حضور دارند؛ علاوهبر اینکه ۲۰ تشکل ملی هم فعالیت خواهد داشت و همواره تلاش بر این است فعالان حوزه از مزرعه تا سفره در نمایشگاه حضور داشته باشد. نگاه نمایشگاه صنعت دام و طیور بیشتر نگاه تخصصی و حرفهای است.
وی با بیان اینکه بیش از ۳.۲ میلیون تن طیور در کشور تولید میشود، افزود:اکنون از این ظرفیت به طور کامل استفاده نمیشود، درحالیکه اگر از تمام ظرفیت بهرهبرداری شود ایران را میتواند به یکی از صادرکنندگان جهان حداقل در منطقه تبدیل کند.
وی با بیان اینکه سالانه نزدیک به ۹۰۰ هزار تن گوشت قرمز در کشور تولید میشود، گفت: اگر حمایت ویژه شود کشور در این حوزه هم میتواند صادرکننده باشد زیرا در شرایط فعلی در لبه خودکفایی قرار داریم.
قاسمی با اشاره به قیمت گوشت مرغ و گوشت قرمز بیان کرد: گرانفروشی و گران بودن محصولات دو مقوله جدا است که با توجه به شرایط اقتصادی کشور قیمت تمام شده تولید دام و طیور را افزایش داده است.
وی با بیان اینکه در دو جنگ تحمیلی اخیر و مشکلات اقتصادی هم مصرفکننده و هم تولیدکننده دچار چالش شدند، گفت: برخی تولید کنندگان با زیان تولید دارند، اما محصول با قیمت بالا به دست مصرفکننده میرسد که ناشی از ناکارآمدی شبکه توزیع است. نمایشگاه فرصتی است که به این مقوله بیشتر پرداخته شود.
عضو کمیسیون کشاورزی اتاق تعاون ایران گفت: برای راهیابی به بازارهای همسایه برنامهریزی شده که امید است عملیاتی شود.