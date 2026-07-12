باشگاه خبرنگاران جوان - دبیرکل سازمان جهانی شهرهای هوشمند پایدار با ارسال پیامی رسمی خطاب به شهردار شیراز، کسب کرسی نایبرئیس منطقهای اوراسیا و خاورمیانه در انجمن کلانشهرهای مهم جهان (متروپلیس) را تبریک گفت و از تداوم همکاریهای این کلانشهر با برنامههای بینالمللی حوزه شهر هوشمند و توسعه پایدار قدردانی کرد.
جونگ کی کیم با ارسال پیامی رسمی به محمدحسن اسدی، شهردار کلانشهر شیراز، کسب عنوان نایبرئیس منطقهای اوراسیا و خاورمیانه در انجمن کلانشهرهای مهم جهان (متروپلیس) را تبریک گفت و از تداوم همکاریهای این کلانشهر با برنامههای بینالمللی حوزه شهر هوشمند و توسعه پایدار قدردانی کرد.
او در این پیام با تأکید بر جایگاه شیراز به عنوان یکی از اعضای فعال سازمان جهانی شهرهای هوشمند پایدار، اعلام کرد: تجربه مدیریتی گسترده و توان رهبری شهردار شیراز میتواند در پیشبرد مأموریتهای متروپلیس در منطقه اوراسیا و خاورمیانه نقش مؤثری ایفا کند.
دبیرکل سازمان جهانی شهرهای هوشمند پایدار در بخش دیگری از این پیام، ضمن اشاره به حضور فعال شهرداری شیراز در نشست کمیته اجرایی ۲۰۲۴ آلماتی، از حمایتهای مستمر این کلانشهر از برنامهها و تلاشهای سازمان متبوع خود در پیشبرد توسعه پایدار شهری از طریق سیاستهای شهر هوشمند و استفاده از فناوریهای نوآورانه قدردانی کرده است.
جونگ کی کیم همچنین از شهردار شیراز برای حضور در هفتمین مجمع عمومی این سازمان در اواخر سال جاری میلادی در سائوپائولو برزیل دعوت و ابراز امیدواری کرد: همکاریهای مشترک در مسیر ساخت شهرهایی هوشمندتر و پایدارتر بیش از پیش تقویت شود.
گفتنی است، سازمان جهانی شهرهای هوشمند پایدار که بیش از ۲۰۰ عضو از دولتها، شرکتها و مؤسسات محلی را دربر میگیرد، با هدف ترویج الگوهای نوین مدیریت شهری و توسعه جوامع هوشمند و پایدار فعالیت میکند و کلانشهر شیراز از سال ۲۰۱۸ به عضویت این نهاد بینالمللی درآمده است.
دبیرخانه سازمان جهانی شهرهای هوشمند پایدار WeGO در سئول، پایتخت کره جنوبی، مستقر است و شهردار این شهر، ریاست این نهاد بینالمللی را نیز بر عهده دارد.
منبع: شهرداری شیراز