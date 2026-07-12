باشگاه خبرنگاران جوان؛ روژیار شعبانی خواه - باشگاه استقلال در روزهای اخیر پیگیر وضعیت داکنز نازون مهاجم اهل هائیتی خود شده تا این بازیکن هرچه سریعتر به تهران بازگردد و در تمرینات آمادهسازی تیم شرکت کند.
نازون که یکی از گزینههای هجومی استقلال برای فصل جدید محسوب میشود، اعلام کرده است که بخشی از مطالبات قراردادی خود را میخواهد و همین موضوع باعث شده تا حضور دوباره او در تمرینات با پیگیریهای مدیریتی همراه شود.
مدیران استقلال در پاسخ به درخواست این بازیکن اعلام کردهاند که او میتواند به تهران بازگردد و باشگاه نیز شرایط پرداخت مطالبات او را به صورت نقدی فراهم خواهد کرد تا این مهاجم در سریعترین زمان ممکن به جمع آبیپوشان اضافه شود.
استقلالیها امیدوارند با حل این موضوع، نازون بدون دغدغه مالی در اختیار کادر فنی قرار بگیرد و برنامههای آمادهسازی پیش از شروع فصل جدید را دنبال کند