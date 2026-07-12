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افت ۹۰ درصدی تردد در تنگه هرمز در ایام جنگ + فیلم

دبیر انجمن کشتیرانی اعلام کرد که تردد شناورها در تنگه هرمز با مدیریت نیروهای مسلح و پس از تفاهم‌نامه، از کاهش ۹۰ درصدی در دوران جنگ به میانگین ۷۰ فروند در روز بازیابی شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - مسعود پل‌مه دبیر انجمن کشتیرانی گفت: پیش از جنگ در تنگه هرمز، شناورها ‌در دو بخش کنوانسیونی و غیرکنوانسیونی تردد می‌کردند و شمار ترددها در شرایط عادی تا ۵۰۰ فروند در طول روز می‌رسید. پس از جنگ با اعمال مدیریت نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و با توجه به مداخلات دشمنان در مدیریت و ناوبری تنگه هرمز، این میزان به ۱۰ درصد شرایط عادی کاهش یافت. 

او ادامه داد: بعد از تفاهم‌نامه با مدیریت جمهوری اسلامی ایران قابلیت دریانوردی تجاری ایجاد شد و میزان ترددها به حدود ۷۰ فرزند شناور رسید؛ البته گاهی با توجه به اقدامات نظامی دشمن این ترددها کاهش می‌یافت یا بعضا متوقف می‌شد.

 
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