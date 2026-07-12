رئیس پلیس راهور تهران بزرگ از ثبت بیش از ۶۹۹ هزار فقره تخلف حادثه‌ساز از ابتدای سال جاری خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سردار سید ابوالفضل موسوی‌پور، رئیس پلیس راهور تهران بزرگ، از ثبت بیش از ۶۹۹ هزار فقره از سه تخلف حادثه‌ساز توسط رانندگان و سرنشینان خودرو‌ها و موتورسیکلت‌سواران پایتخت از ابتدای فروردین‌ماه ۱۴۰۵ تا کنون خبر داد و نسبت به پیامد‌های جبران‌ناپذیر این تخلفات در تصادفات شهری هشدار داد.

سردار موسوی‌پور در تشریح آمار تخلفات پرخطر وسایل نقلیه از ابتدای سال جاری تا کنون اظهار داشت: متأسفانه با وجود هشدار‌های مستمر پلیس و تشدید طرح‌های نظارتی، همچنان شاهد بی توجهی، از سوی برخی رانندگان و راکبان به قوانین ایمنی هستیم.

وی افزود: از ابتدای سال ۱۴۰۵ تاکنون، بیش از ۲۹۰ هزار و ۵۹۲ فقره تخلف عدم استفاده از کلاه ایمنی توسط موتورسیکلت‌سواران، بیش از ۲۴۶ هزار و ۳۹۵ فقره تخلف نبستن کمربند ایمنی توسط سرنشینان خودرو‌ها و بیش از ۱۶۳ هزار و ۶۴۴ فقره تخلف استفاده از تلفن همراه حین رانندگی در سطح معابر پایتخت ثبت و برای متخلفان اعمال قانون شده است.

رئیس پلیس راهور تهران بزرگ با اشاره به جمع کل این تخلفات که از مرز ۶۹۹ هزار فقره عبور کرده است، تأکید کرد: این سه تخلف به‌عنوان سه عامل اصلی تشدید شدت جراحات و افزایش تلفات جانی در تصادفات شهری شناخته می‌شوند.
متأسفانه بسیاری از شهروندان هنوز درک درستی از نقش حیاتی کلاه ایمنی در کاهش به آسیب‌های سر و گردن، یا تأثیر کمربند ایمنی در کاهش خطر مرگ در تصادفات ندارند.

سردار موسوی‌پور در ادامه با انتقاد از عادی‌سازی استفاده از تلفن همراه پشت فرمان در حین رانندگی گفت: این تخلف نه‌تنها جان خود راننده، بلکه جان عابران و دیگر کاربران ترافیک را به خطر می‌اندازد. همچنین استفاده از تلفن همراه یا وسایل ارتباطی مشابه در حین رانندگی در سرعت بالای ۶۰ کیلومتر، برای خودرو‌های شخصی ۳ نمره منفی و برای خودرو‌های عمومی ۵ نمره منفی در پی خواهد داشت.

وی خاطرنشان کرد: طرح‌های تشدید برخورد با این تخلفات همچنان با استفاده از دوربین‌های‌ثبت تخلف، گشت‌های نامحسوس و کنترل هوشمند معابر ادامه دارد و با قوت بیشتری پیگیری خواهد شد.

رئیس پلیس راهور تهران بزرگ در پایان به رانندگان و موتور سیکلت سواران هشدار داد: کلاه ایمنی تنها عاملی است که در اثر برخورد یا واژگونی، مغز شما را در برابر ضربه مستقیم به آسفالت محافظت می‌کند. حتی در مسیر‌های کوتاه، از آن استفاده کنید. کمربند ایمنی برای سرنشینان جلو و عقب، یک ضرورت غیرقابل‌انکار است. در تصادفات، نبستن کمربند می‌تواند باعث پرتاب شدن سرنشین به شیشه یا فرمان و آسیب‌های نخاعی جبران‌ناپذیر شود. تلفن همراه را پشت فرمان به دست نگیرید. اگر تماس اضطراری دارید، خودرو را در محل امن متوقف کنید. یک ثانیه حواس‌پرتی، یک عمر پشیمانی به بار می‌آورد.

برچسب ها: موتورسواران ، کلاه ایمنی
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۳
در انتظار بررسی: ۱
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۲۳ ۲۱ تير ۱۴۰۵
لطفاً افراد بیشتری را به خاطر استفاده از تلفن همراه در رانندگی جریمه کنید، از هر ده راننده، هفت نفر متاسفانه در حال صحبت با تلفن همراه هستند، واین اصلا خوب نیست و باعث تصادف میشه
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۲۸ ۲۱ تير ۱۴۰۵
خدالعنت کنه که ارزونترین کلاه ایمنی ۱۵۰۰تومان شده روزگارماکارگرهاروجهنم کردین بااین گرونی هاخداازتون نگذر
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۴۹ ۲۱ تير ۱۴۰۵
واقعا که عجیبه !!
اصلا سیستمی برای کنترل موتورسواران وجود ندارد !
کلاه ایمنی یکی از الزامات است ، لطفا برای سایر موارد
مانند : پلاک های مخدوش و ناخوانا و حرکتهای پر خطر
و ،،،،،،،،،،، برنامه داشته باشید !!!!
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