رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ از کشف انبار دپوی لوازم خانگی قاچاق در جنوب تهران خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سردار مهدی افشاری اظهار داشت: مأموران پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ با انجام اقدامات اطلاعاتی و فنی، موفق شدند محل نگهداری و دپوی کالا‌های قاچاق در خیابان شصت‌متری شورآباد را شناسایی کنند.

وی افزود: بررسی‌های اولیه نشان داد مقادیری کالای خارجی قاچاق پس از انتقال از شهر‌های جنوبی کشور به اطراف تهران، با استفاده از خودرو‌های شوتی و سپس وانت به این انبار منتقل و دپو شده است.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ ادامه داد: مأموران پس از بازرسی از محل، با حجم قابل توجهی از لوازم خانگی خارجی مواجه شدند که در سامانه‌های مربوطه ثبت نشده و فاقد اسناد معتبر گمرکی بودند.

این مقام انتظامی تصریح کرد: بررسی‌های انجام‌شده نشان داد اسناد گمرکی موجود مربوط به سال‌های گذشته بوده و با کالا‌های کشف‌شده مطابقت نداشته است؛ ازاین‌رو اقلام موجود به عنوان کالای فاقد مدارک قانونی توقیف شد.

سردار افشاری خاطرنشان کرد: کالا‌های کشف‌شده شامل ماشین‌های لباسشویی و ظرفشویی با نام تجاری ال‌جی ساخت کشور چین بود که پس از تشکیل پرونده قضایی، متهم مربوطه به مرجع قضایی معرفی شد.

وی با اشاره به اینکه کارشناسان ارزش ریالی این محموله را بیش از ۱۰ میلیارد تومان برآورد کرده‌اند، گفت: ورود و نگهداری کالا‌های قاچاق، به‌ویژه اقلام مورد نیاز مردم، علاوه بر آسیب به تولید داخلی، می‌تواند با ایجاد کمبود مصنوعی در بازار، زمینه عرضه خارج از ضابطه و افزایش قیمت کالا‌ها را فراهم کند.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه قاچاق یا احتکار کالا، موضوع را از طریق شماره‌های ۰۲۱۶۶۷۴۷۳۴۳ و ۰۹۹۹۹۸۷۱۳۹۲ به پلیس امنیت اقتصادی اطلاع دهند.