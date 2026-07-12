۱۰ احیای موفق در ۱۵ روز؛ نبض امید در دستان کارشناسان اورژانس

باشگاه خبرنگاران جوان - مسعود عابد با اشاره به نقش حیاتی اقدامات پیشبیمارستانی در نجات جان بیماران اظهار کرد: در نیمه نخست تیرماه ۱۴۰۵، کارشناسان اورژانس ۱۱۵ دانشگاه در ۱۰ مأموریت مرتبط با ایست قلبی، با حضور سریع در صحنه و انجام اقدامات تخصصی احیای قلبی ریوی (CPR)، موفق به بازگشت علائم حیاتی بیماران شدند و این افراد پس از دریافت مراقبتهای اولیه برای ادامه روند درمان به مراکز درمانی تخصصی منتقل شدند.
او افزود: بیماران احیا شده در این مأموریتها در گروههای سنی مختلف قرار داشتند و سن آنان از ۵ تا ۸۰ سال متغیر بوده است که نشان دهنده اهمیت آمادگی و واکنش سریع در تمامی گروههای سنی در مواجهه با ایست قلبی است.
رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز ادامه داد: حضور سریع تیمهای عملیاتی، آغاز به موقع عملیات احیای قلبی ریوی مطابق دستورالعملهای علمی و استفاده صحیح از تجهیزات تخصصی، از مهمترین عوامل مؤثر در موفقیت این مأموریتها و افزایش شانس ادامه حیات بیماران بوده است.
عابد با تأکید بر اهمیت زمان در نجات بیماران دچار ایست قلبی گفت: تماس سریع با سامانه ۱۱۵، ارائه اطلاعات دقیق به کارشناسان مرکز ارتباطات و آشنایی شهروندان با اصول اولیه احیای قلبی ریوی، میتواند پیش از رسیدن نیروهای اورژانس، زنجیره نجات را فعال کرده و شانس بقای بیماران را افزایش دهد.
او ضمن قدردانی از تلاش شبانه روزی کارشناسان فوریتهای پزشکی دانشگاه اظهار داشت: این موفقیتها نتیجه تعهد، دانش تخصصی، آمادگی عملیاتی و هماهنگی مؤثر تیمهای اورژانس ۱۱۵ است و آموزش مستمر و ارتقا مهارتهای حرفهای کارکنان، همواره از اولویتهای این مجموعه به شمار میرود.
منبع: علوم پزشکی شیراز