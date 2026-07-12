۱۰ احیای موفق در ۱۵ روز؛ نبض امید در دستان کارشناسان اورژانس

رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌ های پزشکی شیراز از ثبت ۱۰ مورد احیای قلبی موفق (CPR) در مأموریت‌ های اورژانس ۱۱۵ دانشگاه طی نیمه نخست تیرماه ۱۴۰۵ خبر داد و این موفقیت را حاصل حضور به‌ موقع، مهارت تخصصی و هماهنگی مؤثر کارشناسان فوریت‌ های پزشکی عنوان کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مسعود عابد با اشاره به نقش حیاتی اقدامات پیش‌بیمارستانی در نجات جان بیماران اظهار کرد: در نیمه نخست تیرماه ۱۴۰۵، کارشناسان اورژانس ۱۱۵ دانشگاه در ۱۰ مأموریت مرتبط با ایست قلبی، با حضور سریع در صحنه و انجام اقدامات تخصصی احیای قلبی ریوی (CPR)، موفق به بازگشت علائم حیاتی بیماران شدند و این افراد پس از دریافت مراقبت‌های اولیه برای ادامه روند درمان به مراکز درمانی تخصصی منتقل شدند.

او افزود: بیماران احیا شده در این مأموریت‌ها در گروه‌های سنی مختلف قرار داشتند و سن آنان از ۵ تا ۸۰ سال متغیر بوده است که نشان دهنده اهمیت آمادگی و واکنش سریع در تمامی گروه‌های سنی در مواجهه با ایست قلبی است.

رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز ادامه داد: حضور سریع تیم‌های عملیاتی، آغاز به موقع عملیات احیای قلبی ریوی مطابق دستورالعمل‌های علمی و استفاده صحیح از تجهیزات تخصصی، از مهم‌ترین عوامل مؤثر در موفقیت این مأموریت‌ها و افزایش شانس ادامه حیات بیماران بوده است.

عابد با تأکید بر اهمیت زمان در نجات بیماران دچار ایست قلبی گفت: تماس سریع با سامانه ۱۱۵، ارائه اطلاعات دقیق به کارشناسان مرکز ارتباطات و آشنایی شهروندان با اصول اولیه احیای قلبی ریوی، می‌تواند پیش از رسیدن نیرو‌های اورژانس، زنجیره نجات را فعال کرده و شانس بقای بیماران را افزایش دهد.

او ضمن قدردانی از تلاش شبانه روزی کارشناسان فوریت‌های پزشکی دانشگاه اظهار داشت: این موفقیت‌ها نتیجه تعهد، دانش تخصصی، آمادگی عملیاتی و هماهنگی مؤثر تیم‌های اورژانس ۱۱۵ است و آموزش مستمر و ارتقا مهارت‌های حرفه‌ای کارکنان، همواره از اولویت‌های این مجموعه به شمار می‌رود.

منبع: علوم پزشکی شیراز 

برچسب ها: احیای موفق ، نبض ، امید ، اورژانس فارس
خبرهای مرتبط
۲ اتفاق تلخ و شیرین در رفسنجان؛
احیای موفق یک بیمار و مرگ یک عابر پیاده در یک روز
نجات جان مرد ۷۱ ساله در جدال مرگ و زندگی
احیای موفق مرد ۶۳ ساله لردگانی در جدال مرگ و زندگی
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
شکارچی آنغوزه دستگیر شد
شهادت دریادل خطه شهید پرور اکبرآباد کوار فارس
از اطلاع‌رسانی به روایت‌گری هدفمند برسیم/مرجعیت خبری، کلید آرامش عمومی
برنامه‌ریزی برای بهره‌برداری از واحدهای مسکونی تا سال ۱۴۰۵ و بازنگری در نهضت ملی مسکن در فارس
مشوق بزرگ کمیته امداد برای جذب مددجویان در صنایع فارس
آغاز پلاک‌گذاری نسل ۳۳ مرغ بومی پارسه گامی نوین در اصلاح نژاد
شیراز ظرفیت هدایت برنامه‌های متروپلیس در منطقه را دارد
زایش خارج از فصل حیات‌وحش در منطقه حفاظت‌شده هرمود پس از سال‌ها خشکسالی
از مهار نزاع تا کشف کوکائین در فارس
تعیین تکلیف ۲۴ پرونده طرح‌های کشاورزی در کمیسیون ماده ۲ فارس
آخرین اخبار
شهادت دریادل خطه شهید پرور اکبرآباد کوار فارس
شکارچی آنغوزه دستگیر شد
از مهار نزاع تا کشف کوکائین در فارس
شیراز ظرفیت هدایت برنامه‌های متروپلیس در منطقه را دارد
بهسازی محور پرتردد کمربندی شیراز در اولویت استانداری فارس
شیرینی سرقت کندوها در کام سارقان به تلخی دستبند پلیس انجامید
زایش خارج از فصل حیات‌وحش در منطقه حفاظت‌شده هرمود پس از سال‌ها خشکسالی
۱۰ احیای موفق در ۱۵ روز؛ نبض امید در دستان کارشناسان اورژانس
تعیین تکلیف ۲۴ پرونده طرح‌های کشاورزی در کمیسیون ماده ۲ فارس
آغاز پلاک‌گذاری نسل ۳۳ مرغ بومی پارسه گامی نوین در اصلاح نژاد
ولایت، عامل ناامیدی دشمنان از شکست جمهوری اسلامی است
لزوم تدوین برنامه جامع قرآنی با محوریت رسانه و مشارکت مردمی در فارس
برنامه‌ریزی برای بهره‌برداری از واحدهای مسکونی تا سال ۱۴۰۵ و بازنگری در نهضت ملی مسکن در فارس
از اطلاع‌رسانی به روایت‌گری هدفمند برسیم/مرجعیت خبری، کلید آرامش عمومی
مشوق بزرگ کمیته امداد برای جذب مددجویان در صنایع فارس
اعمال محدودیت برای ۲۲۸ مشترک اداری در فارس
کشف محراب تاریخی در محوطه جهانی پاسارگاد
تبدیل انبار غله به بازارچه دائم صنایع دستی در داراب
بازگشت پست آسیب‌دیده گویم به مدار
تمدید مصوبه شعام برای تداوم تولید و حفظ اشتغال ضروری است
افزایش ۶۰۵ درصدی فعالیت محققان معین در بخش کشاورزی فارس
آغاز برگزاری امتحانات نهایی یکصد هزاردانش آموز پایه‌های یازدهم و دوازدهم درفارس
بیش از ۲۰۰ هزار هکتار از مزارع گندم و جو فارس از گزند آفت سن حفظ شد
اطلاعیه مهم شرکت برق شیراز در خصوص مدیریت اطلاع‌رسانی خاموشی‌ها
عصر جدید پارکینگ‌های هوشمند در شیراز
راه اندازی ۵۰۰ کلاس درس جبرانی در تابستان برای تقویت سواد پایه‌ای دانش آموزان فارس
چرخ‌های عمران شیراز در سخت‌ترین شرایط هم نمی‌ایستد/ قدردانی از خدمت، تداوم راه شهداست
توسعه شبکه پروازی فرودگاه بین‌المللی شیراز با برقراری پرواز‌های جدید به ایروان و رامسر