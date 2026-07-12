مدیران باشگاه استقلال در تلاش هستند تا با وینگر خارجی و فصل گذشته خود به توافق برسند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ روژیار شعبانی خواه - مدیران باشگاه استقلال در ادامه پیگیری پرونده‌های حقوقی خارجی این باشگاه، مذاکرات خود را با نماینده حقوقی موسی جنپو وینگر اهل مالی آغاز کرده‌اند تا زمینه برای پایان اختلافات مالی میان دو طرف فراهم شود.

مسئولان استقلال با وکیل این بازیکن تماس گرفته‌اند تا درباره مطالبات باقی‌مانده جنپو به توافق برسند و در صورت دستیابی به نتیجه نهایی، این بازیکن درخواست خود را از طریق فیفا پیگیری نکند یا روند شکایت او متوقف شود.

جنپو که سابقه بازی در فوتبال اروپا را دارد، پیش از این به دلیل مسائل مالی اقدام به طرح شکایت از استقلال در فیفا کرده بود و اکنون مدیران باشگاه تلاش دارند با مذاکره مستقیم، این پرونده را خارج از مسیر حقوقی و با توافق دو طرف حل‌وفصل کنند.

در مذاکرات انجام‌شده، موضوع اصلی مربوط به مسائل مالی و نحوه پرداخت مطالبات این بازیکن است و استقلالی‌ها امیدوارند با رسیدن به یک توافق، از ایجاد تبعات احتمالی ناشی از پرونده‌های بین‌المللی جلوگیری کنند.

باشگاه استقلال در ماه‌های اخیر با چند پرونده خارجی مواجه بوده و مدیران این باشگاه تلاش دارند با تعامل با بازیکنان و وکلای آنها، پرونده‌های باز را پیش از رسیدن به مراحل حساس در فیفا مدیریت کنند.

حال باید دید مذاکرات با وکیل موسی جنپو در نهایت به توافق نهایی منجر خواهد شد و آیا این پرونده با رضایت دو طرف بسته می‌شود یا روند حقوقی آن ادامه پیدا خواهد کرد.

برچسب ها: تیم فوتبال استقلال ، فوتبال
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