باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - معاون استاندار و فرماندار ویژه بروجرد با هشدار نسبت به پیامدهای تأخیر در خرید تضمینی گندم، بر رفع فوری موانع فعالیت مراکز تعاون روستایی تأکید کرد و گفت: در شرایط گرمای شدید و همزمان با فصل برداشت، خرید محمولههای بهویژه زیر ۱۰ تن باید از طریق این مراکز انجام شود تا از خسارت به مزارع و جولان دلالان در بازار گندم جلوگیری شود.
فصل برداشت گندم، تنها آغاز ورود محصول به سیلوها نیست؛ بلکه آزمونی برای کارآمدی نظام خرید تضمینی و میزان حمایت عملی از کشاورزان است. هر سال با آغاز برداشت، دغدغه اصلی گندمکاران فروش سریع، مطمئن و عادلانه محصولی است که حاصل ماهها تلاش و سرمایهگذاری آنان است.
در چنین شرایطی، هرگونه وقفه در فرآیند خرید تضمینی، تنها به معنای تأخیر در تحویل محصول نیست؛ بلکه میتواند خسارتهای جبرانناپذیری به همراه داشته باشد. گرمای هوا، خطر آتشسوزی در مزارع، کاهش کیفیت محصول و افزایش هزینههای نگهداری، بخشی از مشکلاتی است که کشاورزان با آن روبهرو میشوند. از سوی دیگر، وقتی مسیر رسمی خرید با مانع مواجه شود، بازار برای واسطهها و دلالانی باز میشود که محصول کشاورز را با قیمتی پایینتر خریداری کرده و سود اصلی را به جیب میزنند.
تأکید فرماندار ویژه بروجرد بر فعال شدن ظرفیت مراکز تعاون روستایی، بهویژه برای خرید محمولههای کمتر از ۱۰ تن، از همین منظر اهمیت دارد. بسیاری از کشاورزان خردهمالک امکان حمل محصول به مراکز بزرگ خرید را ندارند و اگر تعاون روستایی از چرخه خرید حذف شود، این قشر بیشترین آسیب را خواهد دید.
تعاون روستایی از ابتدا با هدف حمایت از تولیدکنندگان بخش کشاورزی شکل گرفته است. امروز نیز میتواند با ایجاد دسترسی آسانتر به مراکز خرید، کاهش هزینههای حملونقل و تسریع در تحویل محصول، نقش مؤثری در حفظ منافع کشاورزان و اجرای موفق سیاست خرید تضمینی ایفا کند.
حمایت از تولید داخلی تنها با اعلام قیمت تضمینی محقق نمیشود؛ این حمایت زمانی معنا پیدا میکند که کشاورز بدون دغدغه، محصول خود را در کوتاهترین زمان، نزدیکترین مرکز و با اطمینان از دریافت مطالباتش به فروش برساند. اگر این حلقه بهدرستی عمل نکند، هم امنیت غذایی کشور آسیب میبیند و هم انگیزه تولید در سالهای آینده کاهش خواهد یافت.
امروز حل مشکلات مراکز خرید تعاون روستایی، یک مطالبه صنفی نیست؛ بلکه ضرورتی برای صیانت از تولید ملی، حفظ امنیت غذایی و جلوگیری از هدررفت دسترنج کشاورزان است.