شهروندخبرنگار ما فیلمی از شور و حال مردم انقلابی شهر دیباج از توابع شهرستان دامغان استان سمنان را به نمایش گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - با هر شب برگزاری اجتماعات شبانه روایتی از مقاومت و اقتدار در اقصی نقاط کشور رقم خورد تا برگ زرینی بر افتخارات این مرز و بوم بیافزایند. در همین راستا مردم با صلابت وهمیشه در صحنه شهر دیباج از توابع شهرستان دامغان استان سمنان به خیابان‌ها آمدند و با رهبر فرزانه و عظیم الشان انقلاب اسلامی تجدید بیعت کردند.

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منبع: شهروندخبرنگار - سمنان

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