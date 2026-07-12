رئیس اداره حفاظت محیط زیست لارستان از ثبت پدیده‌ای کم‌سابقه در منطقه حفاظت‌شده هرمود خبر داد و گفت: به دنبال بارندگی‌های مناسب، بهبود پوشش گیاهی و اجرای اقدامات حفاظتی، گونه‌هایی مانند قوچ و میش، کل و بز و جبیر در میانه تابستان و خارج از فصل معمول زادآوری، زایش کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان - رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان لارستان از ثبت پدیده‌ای کم‌سابقه در منطقه حفاظت‌شده هرمود خبر داد و گفت: پس از چند سال خشکسالی و کاهش زادآوری حیات‌وحش، بهبود شرایط زیستگاه در پی بارندگی‌های مناسب و اقدامات مستمر حفاظتی، سبب زایش خارج از فصل گونه‌های شاخص این منطقه شده است.

خدا نظر انصاری اظهار کرد: به دنبال بارندگی‌های مطلوب اواخر پاییز و زمستان سال ۱۴۰۵، رویش مناسب پوشش گیاهی و فراهم شدن منابع غذایی طبیعی، گونه‌های ارزشمند حیات‌وحش منطقه حفاظت‌شده هرمود از جمله قوچ و میش، کل و بز و جبیر در اواخر بهمن‌ماه جفت‌گیری کردند و اکنون پس از حدود پنج ماه آبستنی، در میانه تابستان زایش آنها آغاز شده است.

او، این رخداد را نتیجه مجموعه‌ای از اقدامات حفاظتی و احیایی دانست و افزود: تأمین علوفه در دو سال اخیر، لایروبی و پایش مستمر چشمه‌ها، تأمین آب مورد نیاز آبشخورها، حفاظت شبانه‌روزی محیط‌بانان و همراهی مؤثر تشکل‌های مردم‌نهاد، به‌ویژه انجمن سبزاندیشان خور و انجمن دوستداران حمایت از قوچ لارستان (لطیفی)، نقش مهمی در ایجاد محیطی امن و مناسب برای حیات‌وحش منطقه داشته است.

انصاری همچنین با اشاره به جایگاه ملی منطقه حفاظت‌شده هرمود افزود: این منطقه با وسعت حدود ۲۱۰ هزار هکتار، زیستگاه کوچک‌ترین قوچ و میش جهان، مشهور به قوچ مینیاتوری لارستان و همچنین از زیستگاه‌های اصلی جبیر کشور است و به عنوان یکی از ارزشمندترین زیستگاه‌های جنوب ایران، نقش مهمی در حفاظت از تنوع زیستی کشور ایفا می‌کند.

او از شهروندان، طبیعت‌دوستان و گردشگران خواست با رعایت ضوابط حفاظتی و پرهیز از هرگونه ایجاد مزاحمت برای حیات‌وحش، در حفظ این سرمایه ملی و استمرار روند احیای جمعیت گونه‌های ارزشمند منطقه مشارکت داشته باشند.

منبع: محیط زیست فارس

برچسب ها: محیط زیست فارس ، زایش ، حیات وحش ، لارستان
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