فروش اینترنتی محصولات ایران‌خودرو در قالب دو روش فروش فوری با موعد تحویل ۳۰ روزه و فروش فوق‌العاده با موعد تحویل ۹۰ روزه از روز سه‌شنبه ۲۳ تیرماه آغاز خواهد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - دور جدید عرضه محصولات ایران خودرو به صورت فروش قطعی (بدون قرعه کشی) است و ضروری است به هنگام ثبت درخواست در سامانه فروش اینترنتی، وجه محصول موردنظر در حساب بانکی متقاضیان موجود باشد.

در این مرحله، ثبت‌نام برای متقاضیان طرح حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و طرح جایگزینی خودروهای فرسوده از ساعت ۱۰ صبح و برای متقاضیان عادی از ساعت ۱۲ ظهر آغاز می‌شود. فرآیند ثبت‌نام به مدت ۲۴ ساعت یا تا زمان تکمیل ظرفیت ادامه خواهد داشت.

در این دوره، محصولات متنوعی از سبد تولیدات ایران‌خودرو عرضه شده است که شامل پژو ۲۰۷ دستی با موتور TU۳، پژو ۲۰۷ دستی سقف فلزی، تارا V۱P، تارا V۴ LX، تارا توربوشارژ، دناپلاس دستی، راناپلاس و سورن XU۷P می‌شود.

متقاضیان می‌توانند برای ثبت درخواست خرید و کسب اطلاعات بیشتر به وبسایت فروش اینترنتی ایران‌خودرو به نشانی ikcosales.ir مراجعه کنند.

برچسب ها: ایران خودرو ، فروش خودرو
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۷
در انتظار بررسی: ۱۱
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۳۸ ۲۱ تير ۱۴۰۵
مثل همیشه برای ثبت نام حمله کنید .
۰
۱۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
متفکر
۲۰:۴۵ ۲۱ تير ۱۴۰۵
پول مردم را بگیریم و ،.‌‌‌‌‌....؟.
۱
۲۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۱۸ ۲۱ تير ۱۴۰۵
تحویل با تاخیر طولانی همراه است.
۲
۱۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۵۰ ۲۱ تير ۱۴۰۵
از همین الان سایت باز نمی شود ، تا زمان تکمیل ظرفیت بی معنی و دروغ است باید قرعه کشی شود مگرنه فقط خودیاشون می تونن بخرن !
۰
۱۲
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Iran (Islamic Republic of)
مشت آهنین
۱۹:۰۸ ۲۱ تير ۱۴۰۵
مردم رو مسخره کردید،قیمتی که یک دفعه دو و نیم برابر شده دیگه قرعه کشی چه صیغه‌ای هست.
۰
۲۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۵۵ ۲۱ تير ۱۴۰۵
مرگ بر مافیای خودرو، خرید خودرو داخلی با این قیمت‌ها خیانتی به خانواده و سایر هم وطنان هستش.
۰
۳۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۵۴ ۲۱ تير ۱۴۰۵
هنوز خودرویی که پارسال ثبت نام کردیم تحویل نداده چجوری پیش فروش میکنن مرگ بر ایران‌خودرو و سایپا
۰
۳۲
پاسخ دادن
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