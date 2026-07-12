باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاکمنش - تأمین آب شرب پایدار در ماههای گرم سال همواره یکی از مهمترین دغدغههای مدیران حوزه آب و شهروندان بوده است. با افزایش دما، رشد مصرف و فشار مضاعف بر شبکههای آبرسانی، هرگونه ضعف در زیرساختها یا مدیریت منابع میتواند به بروز تنشهای آبی و نارضایتی عمومی منجر شود. در این میان، شهرستان کارون به دلیل گستردگی جغرافیایی، پراکندگی روستاها و نیاز روزافزون به خدمات آبرسانی، از جمله مناطقی است که برنامهریزی دقیق و اقدامات پیشگیرانه در آن اهمیت دوچندان دارد.
وجود ۶۰ روستا و هشت تأسیسات آبرسانی در شهرستان کارون بیانگر گستردگی مسئولیت و حجم خدماتی است که باید به صورت مستمر و پایدار ارائه شود. طبیعی است که حفظ کیفیت و کمیت آب شرب در چنین شرایطی نیازمند سرمایهگذاری مستمر، بهسازی تأسیسات موجود و اجرای پروژههای توسعهای باشد. از این منظر، تکمیل و افزایش ظرفیت تصفیهخانهها، توسعه شبکههای توزیع و ارتقای تأسیسات آبرسانی نه یک انتخاب، بلکه ضرورتی اجتنابناپذیر برای پاسخگویی به نیازهای امروز و فردای منطقه محسوب میشود.
در این میان، بهرهبرداری از تصفیهخانه صنایع فولاد را میتوان یکی از اقدامات اثرگذار در بهبود وضعیت آبرسانی شهرستان کارون دانست. این پروژه علاوه بر افزایش ظرفیت تأمین آب، نقش مهمی در ارتقای کیفیت خدمات و کاهش بخشی از مشکلات پیشین داشته است. تجربه نشان داده است هر زمان ظرفیت تولید و تصفیه آب متناسب با نیاز مصرفکنندگان افزایش یافته، پایداری شبکه نیز به شکل محسوسی تقویت شده و امکان مدیریت بهتر شرایط اوج مصرف فراهم آمده است.
عبیداوی مدیرعامل شرکت آب وفاضلاب خوزستان گفت: تأمین پایدار آب شرب، ارتقای کیفیت خدمات و عبور از تابستان بدون تنش آبی، مهمترین اولویت شرکت آب و فاضلاب اهواز درشهرستان کارون است.
حسین عبیداوی با اشاره به گستردگی خدماترسانی در این شهرستان اظهار کرد: شهرستان کارون با برخورداری از ۶۰ روستا و ۸ تأسیسات آبرسانی، نیازمند توسعه مستمر زیرساختها و اجرای پروژههای اولویتدار است و در این راستا تکمیل و افزایش ظرفیت تصفیهخانهها، بهسازی تأسیسات آبرسانی و توسعه شبکههای توزیع با جدیت در دستور کار قرار دارد.
وی با اشاره به نقش پروژههای جدید در ارتقای وضعیت آبرسانی شهرستان افزود: ورود تصفیهخانه صنایع فولاد به مدار بهرهبرداری، نقش مؤثری در رفع مشکلات کمی و کیفی آب شرب شهرستان کارون داشته و موجب افزایش پایداری تأمین آب، بهبود کیفیت خدمات و تقویت ظرفیت آبرسانی این منطقه شده است.
عبیداوی همچنین برخورد با انشعابات غیرمجاز را از برنامههای اصلی شرکت برای حفظ پایداری کمی و کیفی آب شرب برشمرد و تصریح کرد: انشعابات غیرمجاز علاوه بر هدررفت منابع ارزشمند آب، موجب افت فشار شبکه، کاهش کیفیت خدمات و تضییع حقوق مشترکان قانونی میشود؛ از اینرو شناسایی و برخورد قانونی با این تخلفات با جدیت دنبال خواهد شد.
وی با دعوت از شهروندان برای مشارکت در صیانت از شبکههای آبرسانی، از مردم خواست در صورت مشاهده هرگونه انشعاب یا استفاده غیرمجاز از آب، موضوع را از طریق مرکز ارتباط با مشتریان ۱۲۲ گزارش کنند تا در سریعترین زمان ممکن توسط کارشناسان شرکت رسیدگی شود.
عبیداوی در پایان با تأکید بر مدیریت بهینه منابع، کاهش انباشت مطالبات و همافزایی همه بخشها خاطرنشان کرد: با اجرای پروژههای زیرساختی، افزایش ظرفیت تأسیسات آبرسانی، بهرهبرداری از تصفیهخانه صنایع فولاد، توسعه شبکه و همکاری شهروندان در مقابله با انشعابات غیرمجاز، شرایط لازم برای تأمین پایدار آب شرب و عبور موفق از تابستان بدون تنش آبی در شهرستان کارون فراهم خواهد شد.
با این حال، توسعه زیرساختها به تنهایی برای تضمین پایداری آب کافی نیست. یکی از چالشهای جدی در بسیاری از مناطق، وجود انشعابات غیرمجاز و برداشتهای خارج از ضابطه از شبکههای آبرسانی است. این پدیده نه تنها موجب هدررفت منابع ارزشمند آب میشود، بلکه افت فشار شبکه، کاهش کیفیت خدمات و تضییع حقوق مشترکان قانونی را نیز به دنبال دارد. برخورد قانونی با این تخلفات در واقع دفاع از حقوق عمومی و حفاظت از سرمایههای ملی است؛ سرمایههایی که تأمین و نگهداری آنها هزینههای سنگینی را به کشور تحمیل میکند.
نکته مهم دیگر، نقش مردم در موفقیت برنامههای مدیریت آب است. هیچ طرح و پروژهای بدون همراهی شهروندان به نتیجه مطلوب نخواهد رسید. گزارش انشعابات غیرمجاز، رعایت الگوی مصرف، توجه به صرفهجویی و همکاری با دستگاههای خدماترسان میتواند سهم مهمی در حفظ پایداری شبکههای آبرسانی داشته باشد. تجربه سالهای گذشته نیز نشان داده است هر جا مشارکت مردمی با اقدامات اجرایی و مدیریتی همراه شده، نتایج مطلوبتری در حوزه مدیریت منابع آب حاصل شده است.
امروز عبور از تابستان بدون تنش آبی در کارون تنها یک هدف اجرایی نیست؛ بلکه نمادی از همافزایی میان مدیریت، زیرساخت و مشارکت اجتماعی است. تحقق این هدف نیازمند تداوم پروژههای توسعهای، بهرهبرداری بهینه از ظرفیتهای موجود، برخورد قاطع با تخلفات و همراهی شهروندان است. اگر این حلقهها در کنار یکدیگر قرار گیرند، میتوان امیدوار بود که کارون نه تنها تابستان پیش رو را با آرامش پشت سر بگذارد، بلکه گامهای مؤثری نیز در مسیر دستیابی به پایداری بلندمدت خدمات آبرسانی بردارد.