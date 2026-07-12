باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - سفارت آمریکا در عمان به شهروندان آمریکایی که در شهر دقم یا استان مسندم هستند، دستور داد «به دلیل فعالیت‌های اخیر» تا حد امکان در محل اقامت خود پناه بگیرند.

این سفارتخانه در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس تأکید کرد: «اگر در دقم یا مسندم هستید، تا حد امکان در خانه، هتل یا هر ساختمان دیگری بمانید و از پنجره‌ها فاصله بگیرید».

همچنین از اتباع آمریکایی خواسته شده اخبار را به‌طور مستمر دنبال کنند، تلفن‌های همراه خود را شارژ نگه دارند و ارتباط دائمی خود را با اعضای خانواده یا دوستان حفظ کنند.

این اطلاعیه در حالی منتشر می‌شود که تنش‌ها از شب گذشته در آسیای غربی افزایش یافته است.

بامداد امروز ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا (سنتکام) از آغاز حملات هوایی علیه ایران خبر داد. گفته شده در استان‌های جنوبی کشورمان از جمله خوزستان، بوشهر، هرمزگان و سیستان و بلوچستان صدای انفجار شنیده شده است.

نیروی هوافضای سپاه در عملیاتی تلافی‌جویانه، ابتدا پایگاه «پرنس حسن» در اردن را هدف قرار داد و طبق اطلاعیه رسمی، مرکز فرماندهی و کنترل و آشیانه پهپاد‌های MQ-۹ را منهدم کرد.

در مرحله دوم، پایگاه هوایی العدید در قطر با موشک‌های بالستیک مورد حمله قرار گرفت و مراکز تعمیر و نگهداری جنگنده‌ها و فرماندهی آن آسیب دید. سپاه هشدار داد که ادامه تجاوزات با پاسخ‌های شدیدتر مواجه خواهد شد.

منبع: بریکینگ نیوز