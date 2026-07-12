باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - یک مطالعه جدید نشان داده است که یک مکمل غذایی مشتق شده از مخمر، پس از بهبود عملکرد سلولهای ایمنی در موشهای چاق، ممکن است به افزایش توانایی سیستم ایمنی در مبارزه با سرطان کمک کند.
محققان کالج ترینیتی دوبلین (TCD) و کالج دانشگاهی دوبلین (UCD) دریافتند که یک مکمل غذایی حاوی بتا-گلوکان مخمر میتواند به بدن در تولید سلولهای ایمنی که در مبارزه با سرطان مؤثرتر هستند، کمک کند.
این مطالعه نشان داد که افزودن این مکمل به رژیم غذایی موشهای چاق منجر به تغییراتی در نحوه رشد سلولهای ایمنی شده و به ایجاد سلولهایی که برای مبارزه با رشد تومور مجهزتر هستند، کمک میکند.
چاقی عاملی است که بر کارایی سیستم ایمنی تأثیر میگذارد و توانایی آن را در مبارزه با عفونتها و تومورها کاهش میدهد و برخی از اثرات این اختلال ممکن است حتی پس از کاهش وزن نیز ادامه یابد.
یافتههای این مطالعه نشان میدهد که بتا-گلوکان مخمر ممکن است یک رویکرد غذایی امیدوارکننده برای حمایت از عملکرد سیستم ایمنی باشد، اما برای تأیید اثربخشی آن در انسان، آزمایشهای بالینی لازم است.
در طول آزمایشها، محققان به مدت چهار تا دوازده هفته به موشها رژیم غذایی معمولی یا رژیم غذایی پرچرب همراه با بتاگلوکان مخمر دادند. سپس توانایی سیستم ایمنی موشها را در مبارزه با انواع مختلف سرطان، از جمله سرطان روده بزرگ، پوست و سینه، آزمایش کردند.
دکتر آنا لدویت، محقق فوق دکترا و نویسنده اصلی این مطالعه، گفت که این تیم به دنبال تعیین این موضوع بود که آیا بتاگلوکان مخمر میتواند سلولهای ایمنی اولیه در مغز استخوان را دوباره برنامهریزی کند و منجر به پاسخهای ایمنی ضد تومور قویتر و پایدارتر شود یا خیر.
او افزود که این مطالعه همچنین توانایی این مکمل را در غلبه بر نقصهای ایمنی مرتبط با چاقی و اینکه آیا اثرات محافظتی آن پس از کاهش وزن ادامه دارد یا خیر، آزمایش کرد.
نتایج نشان داد که مداخله غذایی به بازیابی فعالیت ایمنی ضد تومور در موشهای چاق کمک کرده و برخی از نقصهای حافظه ایمنی بلندمدت را که میتوانند پس از کاهش وزن ادامه داشته باشند، کاهش داده است.
این تیم توضیح داد که این یافتهها راه را برای مطالعات مداخله تغذیهای در انسان، به ویژه برای افراد مبتلا به چاقی، التهاب مزمن یا سیستم ایمنی ضعیف، هموار میکند. بتا-گلوکان مخمر مورد استفاده در این مطالعه، که با نام Wellmune™ شناخته میشود، به عنوان یک مکمل غذایی به صورت تجاری در دسترس است که میتواند آزمایشهای بالینی آینده را تسریع کند.
محققان خاطرنشان کردند که این نوع مکمل میتواند به عنوان یک مکمل در کنار درمانهای فعلی سرطان، مانند شیمیدرمانی و ایمونوتراپی، مورد استفاده قرار گیرد و همچنین ممکن است پاسخ بدن به واکسنها را افزایش داده و مقاومت آن را در برابر عفونتها افزایش دهد.
یافتههای این مطالعه در مجله Cell Reports منتشر شده است.
منبع: Medical Express