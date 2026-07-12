باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - کنه تارتن خرما یکی از مهم‌ترین آفات نخلستان‌ها به شمار می‌رود که در میان نخلداران منطقه با نام «غبار» شناخته می‌شود. این آفت با تغذیه از شیره برگ‌های نخل، موجب زردی و خشکیدگی تدریجی برگ‌ها، کاهش رشد درخت، افت کیفیت میوه و کاهش عملکرد محصول می‌شود. در صورت عدم شناسایی و کنترل به‌موقع، جمعیت این آفت به سرعت افزایش یافته و خسارت‌های قابل توجهی به نخلستان‌ها وارد می‌کند.

مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان خرمشهر اعلام کرد که عملیات پایش و مبارزه با این آفت در سطح نخلستان‌های شهرستان آغاز شده و تاکنون ۵۰۰ هکتار از باغ‌های خرما تحت پوشش عملیات کنترل قرار گرفته‌اند. این برنامه با هدف کاهش جمعیت آفت، جلوگیری از گسترش آن و حفظ تولید خرمای باکیفیت ادامه خواهد داشت.

کارشناسان بخش حفظ نباتات تأکید می‌کنند که موفقیت در کنترل کنه تارتن خرما، مستلزم اجرای اصول فنی مبارزه و استفاده صحیح از سموم توصیه‌شده است. از این رو، نخلداران باید از مصرف خودسرانه سموم و استفاده از دُزهای غیراستاندارد خودداری کرده و پیش از هرگونه سمپاشی، توصیه‌های کارشناسی را دریافت کنند.

مدیریت جهاد کشاورزی خرمشهر از تمامی کشاورزان و نخلداران خواست برای اطلاع از نوع سم مناسب، میزان مصرف، زمان صحیح سمپاشی و روش اصولی مبارزه با آفت، به کارشناسان این مدیریت مراجعه کنند. رعایت این توصیه‌ها علاوه بر افزایش اثربخشی عملیات مبارزه، از بروز خسارت‌های زیست‌محیطی، ایجاد مقاومت در آفت و تحمیل هزینه‌های اضافی به باغداران جلوگیری خواهد کرد.

کارشناسان همچنین یادآور شدند که کنترل به‌موقع آفات، یکی از مهم‌ترین عوامل حفظ پایداری تولید خرما، ارتقای کیفیت محصول و افزایش بهره‌وری نخلستان‌های خرمشهر است و مشارکت نخلداران در اجرای برنامه‌های مدیریت آفات، نقش مهمی در موفقیت این طرح دارد.