باشگاه خبرنگاران جوان؛ مهرانگیز آبروشن ـ مراد فتحی مدیرکل زندانهای آذربایجان غربی، در اظهاراتی پیرامون آخرین اقدامات انجام شده در زندانهای استان، از اجرای برنامههای عملیاتی برای کاهش تراکم و تسهیل روند بازگشت مددجویان به جامعه خبر داد.
وی با اشاره به اقدامات انجام شده در زندان میاندوآب اظهار کرد: به منظور جلوگیری از بازگشت مجدد زندانیان مرخصیرفته و کاهش جمعیت کیفری، شورای طبقهبندی زندان میاندوآب سه جلسه فوقالعاده حتی در روزهای تعطیل برگزار کرد؛ در این نشستها، با بررسی دقیق پروندهها، با اعطای مرخصی به ۳۸ نفر، مرخصی منجر به آزادی برای ۴۴ نفر، آزادی مشروط برای ۴ نفر و همچنین تسهیل اشتغال برای ۱۱۷ نفر از مددجویان موافقت شد.
مدیرکل زندانهای آذربایجان غربی در ادامه با اشاره به اقدامات انسانی در زندان مرکزی خوی افزود: در کنار استفاده از ظرفیتهای قانونی، تعامل با خیران نیز نقشی کلیدی در حل چالشهای مددجویان دارد. اخیراً با تکیه بر حمایت یک خیر نیکاندیش خویی و پیگیریهای مستمر واحد مددکاری و ریاست زندان مرکزی خوی، ۳ نفر از مددجویان که به دلیل بدهیهای مالی غیرعمدی در بند بودند، آزاد و به سوی خانوادههای خود روانه شدند.
فتحی در پایان تصریح کرد: هدف ما از این اقدامات، تنها کاهش تعداد زندانیان نیست، بلکه تلاش برای بازگرداندن امید به خانوادهها و بازگشت شرافتمندانه افراد به چرخه حیات اجتماعی است.