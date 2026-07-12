باشگاه خبرنگاران جوان؛ روژیار شعبانی خواه - در شرایطی که تیم فوتبال استقلال خود را برای حضور در فصل جدید رقابتهای باشگاهی آماده میکند، موضوع محل برگزاری دیدارهای خانگی این تیم در لیگ نخبگان آسیا به یکی از دغدغههای اصلی مدیران باشگاه تبدیل شده است.
کنفدراسیون فوتبال آسیا با توجه به شرایط موجود، اجازه برگزاری دیدارهای خانگی تیمهای ایرانی در داخل کشور را صادر نکرده و همین موضوع باعث شده باشگاه استقلال به دنبال انتخاب یک کشور ثالث برای میزبانی از حریفان آسیایی خود باشد.
مدیران استقلال در روزهای اخیر بررسی گزینههای مختلف را در دستور کار قرار دادهاند و در این میان، کشور تاجیکستان به عنوان یکی از گزینههای جدی برای میزبانی دیدارهای خانگی آبیپوشان مطرح شده است.
استقلال که تنها نماینده فوتبال ایران در بالاترین سطح رقابتهای باشگاهی آسیا یعنی لیگ نخبگان آسیا محسوب میشود، امیدوار است با انتخاب یک زمین مناسب و شرایط میزبانی مطلوب، بتواند مسابقات آسیایی خود را با کمترین مشکل برگزار کند.
تاجیکستان به دلیل تجربه میزبانی از مسابقات بینالمللی و فارسی صحبت کردن مردم این کشور که دوستدار تیم استقلال هستند مورد توجه مدیران استقلال قرار گرفته است. البته هنوز تصمیم نهایی در این خصوص اتخاذ نشده و باشگاه استقلال باید پس از بررسی کامل شرایط، گزینه نهایی را معرفی کند.
آبیپوشان در فصل جدید علاوه بر رقابتهای داخلی، ماموریت مهمی در لیگ نخبگان آسیا دارند و انتخاب محل میزبانی میتواند نقش مهمی در برنامهریزی این تیم برای حضور قدرتمند در رقابتهای قارهای داشته باشد.
مدیران استقلال تلاش میکنند پیش از آغاز مسابقات آسیایی، تکلیف محل برگزاری دیدارهای خانگی این تیم را مشخص کنند تا کادر فنی و بازیکنان با تمرکز بیشتری آماده حضور در معتبرترین رقابت باشگاهی آسیا شوند.