باشگاه خبرنگاران جوان؛ نفیسه خلیلی - هادی البرزی، کارشناس رسانه به تحلیل بازتاب رسانهای بدرقه رهبر شهید انقلاب پرداخت و گفت: در مراسم بدرقه، تشییع و تدفین رهبر شهید انقلاب ویژگیهای خاص وجود داشت، که در رسانههای داخلی، منطقهای و جهانی بازتاب پیدا کرد. اول اینکه این مراسم به مدت ۷ روز و در دو کشور برگزار شد. در این مراسم شاهد استفاده از یکسری نمادها بودیم، که برخی از آنها کاملاً خودجوش بود.
البرزی ادامه داد: از آنجایی که مکتب امام خامنهای شهید در امتداد مکتب عاشورا و امام حسین (ع) بود و از لحاظ حرکت و مسیر دارای شباهتهایی به حضرت سیدالشهدا (ع) بود، در بین مسلمانان جهان بازتابهای زیادی پیدا کرد.
این کارشناس رسانه با اشاره به حضور کمی و کیفی مردم در مراسم وداع و تشییع رهبر شهید انقلاب بیان کرد: یکی از موضوعاتی که مورد توجه رسانهها قرار گرفت، کمیت حضور مردم بود، که از آن به عنوان تشییع قرن یا تشییع تاریخی یاد کردند. از لحاظ کیفیت با توجه به اینکه پرچمهای سرخ در دست مردم به اهتزاز در آمده بود و پرچمهای سرخ در مکتب ایرانی - اسلامی نماد خونخواهی است، این موضوع در قابهای رسانههای جهان دیده شد و خبرنگاران خارجی به دنبال آن بودند تا بدانند معنای این پرچمهای سرخ چیست. وقتی هم که متوجه میشدند، در رسانههای خود بازتاب میدادند، که همه مردم ایران حتی در عراق یکصدا خواهان انتقامِ خونِ رهبرِ شهید و سایر شهدای جنگ تحمیلی هستند.
وی خاطرنشان کرد: این ویژگیها سبب شده بود این مراسم ویژگیهای خاص داشته باشد. به قول حرفهایهای رسانه، این رویداد تمام ارزشهای خبری را برای پوشش رسانهای داشت. بنابراین، این رویداد به گونهای بود که رسانههای حرفهای در دنیا نمیتوانستند آن را پوشش ندهند. به همین دلیل، خبرنگاران زیادی در کشور حاضر شدند. از طرفی، شبکههای تلویزیونی به طور مستقیم این رویداد را پوشش دادند. من فکر میکنم تمام دوربینهای حاضر در مراسم نتوانسته بزرگی این رویداد را به طور کامل پوشش دهد.