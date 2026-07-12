باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - محمد مسعودی مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های کارخانجات دام، طیور و آبزیان در نشست خبری امروز گفت: نمایشگاه صنعت دام و طیور از دو جهت دارای اهمیت است؛ در درجه اول اینکه ما در حال حاضر بعد از دو جنگ تحمیلی اخیر نخستین نمایشگاهی است که در حوزه امنیت غذایی در حال برگزاری است که بنده معتقدم پس از دوران جنگ به نمایش گذاشتن ظرفیت‌های امنیت غذایی کشور از اهمیت بسزایی برخوردار خواهد بود.

به گفته وی، این نمایشگاه می‌تواند نقطه حرکتی برای بازار فروش تولیدکنندگان باشد و نمایش پتانسیل های داخلی در این مقطع نه تنها یک اقدام اقتصادی، بلکه پیامی روشن از بازسازی و توانمندی بخش خصوصی در صیانت از امنیت غذایی محسوب می شود.

مسعودی ادامه داد: با وجود محدودیت‌های اقتصادی و شرایط جنگی کشور، خوشبختانه در تامین نهاده‌های مورد نیاز دام و طیور تا ۴ ماه خوراک در انبارهای کشور موجود است و نگرانی در این حوزه وجود ندارد.

این مقام مسئول گفت: هدف نهایی ما این است که محصولات پروتئینی کشور را از لحاظ تامین نهاده های دامی بیمه کنیم تا وقتی تولیدکننده، واردکننده نهاده و صنایع تبدیلی در یک فضا به تبادل دانش و قراردادهای تجاری می پردازند، ضریب خطای زنجیره تامین کاهش یافته و امنیت غذایی پایدار محقق شود.

دومین نمایشگاه تخصصی دام، طیور و صنایع لبنی تهران با حضور حدود ۲۰۰ شرکت داخلی و خارجی از ۷ تا ۱۰ مردادماه در نمایشگاه بین‌المللی شهر آفتاب برگزار می‌شود، همچنین همزمان با این رویداد، جشنواره گاو هلشتاین نیز با هدف معرفی ظرفیت‌های صنعت دامپروری کشور برگزار خواهد شد