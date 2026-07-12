استاندار خوزستان گفت: درباره دورکاری بر اساس دما تصمیم‌گیری می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - سید محمدرضا موالی‌زاده با اشاره صدور هشدار قرمز گرمای شدید هوا از روز دوشنبه ۲۲ تیرماه اظهار کرد: براساس تجربه‌های سال‌های گذشته، جلسه‌ای در این زمینه با حضور دستگاه‌های مربوط برگزار و تکالیف هر دستگاه مشخص خواهد شد.

وی افزود: با توجه به گرمای شدید خوزستان، از سال‌های قبل پیگیر کاهش خاموشی‌های برق در استان بوده‌ایم و بار‌ها با وزیر نیرو و مسئولان وزارت نیرو و توانیر گفت‌و‌گو و موضوع را پیگیری کرده‌ایم. سال گذشته میزان سهمیه خاموشی خانگی خوزستان کمتر از استان‌های دیگر بود و امسال نیز همین تلاش را ادامه خواهیم داد.

موالی‌زاده با تاکید بر لزوم صرفه‌جوبی برق، بیان کرد: تنظیم دمای کولر‌ها روی ۲۵ درجه بسیار مؤثر است و با این کار به دیگران نیز کمک می‌کنیم تا بتوانند از برق استفاده کنند. اما اگر دما را روی کمترین درجه تنظیم کنیم، بار مصرفی به دیگران منتقل شده و تأثیر منفی خواهد داشت.

وی افزود: علاوه بر این، راهکار‌هایی توسط شهرداری‌ها و سازمان‌های مربوطه در معابر و خیابان‌ها در حد مقدور دنبال خواهد شد.

استاندار خوزستان در خصوص قطعی‌های بدون اعلام قبلی نیز تصریح کرد: این مساله پیگیری خواهد شد. همچنین درباره دورکاری کارکنان براساس وضعیت دما پیگیری و در این زمینه تصمیم‌گیری خواهد شد.

منبع: استانداری خوزستان

                                                    

برچسب ها: استاندار ، خوزستان
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