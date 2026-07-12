مدیر آموزش و پرورش سلماس گفت: با تکیه به برنامه‌های پروژه مهر تلاش می‌کنیم کیفیت زیرساخت‌های آموزشی را ارتقا دهیم.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ ماریلا تجدد - در راستای توسعه زیرساخت‌های آموزشی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های مردمی برای بهبود وضعیت مدارس، امروز هیئتی متشکل از مهندسان اداره نوسازی استان آذربایجان غربی و خیر شهرستان سلماس با صیاد اسماعیلی مدیر آموزش و پرورش سلماس، دیدار و رایزنی کردند.

صیاد اسماعیلی مدیر آموزش و پرورش سلماس گفت: هدف اصلی این نشست، بررسی دقیق پیشرفت فیزیکی، ملاحظات فنی مهندسی و هماهنگی‌های لازم جهت تسریع در اجرای پروژه‌های عمرانی تحت پوشش پروژه مهر در سطح شهرستان است.

صیاد اسماعیلی با تاکید بر اهمیت پروژه‌هایی که مستقیماً با کیفیت زیست‌محیطی و سلامت دانش‌آموزان در ارتباط است، خاطرنشان کرد: پروژه مهر تنها یک فعالیت جانبی نیست، بلکه بخشی از ساختار اصلی ارتقای کیفیت آموزش و پرورش است که باید با دقت و برنامه‌ریزی در تمام مدارس شهرستان اجرا شود.

وی در سخنان خود ضمن تأکید بر اهمیت محیط آموزشی استاندارد و ایمن برای دانش‌آموزان، اظهار کرد: هدف ما این است که هیچ مدرسه‌ای در شهرستان سلماس از خدمات بنیادین آموزشی و رفاهی محروم نماند و با تکیه بر برنامه‌های پروژه مهر، تلاش می‌کنیم تا با مدیریت صحیح منابع، کیفیت زیرساخت‌های آموزشی را ارتقا دهیم.

اسماعیلی در پایان این دیدار ضمن تقدیر از نگاه خیرخواهانه خیرین و دقت نظر مهندسان اداره نوسازی خاطرنشان کرد: همکاری میان بخش‌های دولتی، کارشناسان فنی و بخش مردمی، کلید اصلی موفقیت در اجرای پروژه‌های عمرانی آموزش و پرورش است. پروژه مهر نه تنها یک طرح عمرانی، بلکه نمادی از همبستگی اجتماعی برای تأمین آینده روشن فرزندانمان است.

شایان ذکر است، در این دیدار مهندسان حاضر در مورد وضعیت ساخت‌وساز و نیازهای فنی مدارس گفتگو کردند و خیر شهرستان بر آمادگی خود جهت حمایت مالی و مشارکت در تکمیل این پروژه‌ها تأکید کرد و طرفین بر ضرورت حفظ کیفیت ساخت و رعایت استانداردهای آموزشی در پروژه‌های در دست اجرا توافق کردند.

برچسب ها: پروژه مهر ، افزایش کیفیت آموزش در مدارس
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