بررسی خسارت فعالان اقتصادی بندر شهید رجایی؛ استرداد ۱۹ هزار میلیارد ریال مالیات بر ارزش افزوده در هرمزگان

باشگاه خبرنگاران جوان؛ راضیه پودات - محمودرضا سماواتی، مدیرکل امور مالیاتی هرمزگان، امروز در جمع خبرنگاران از آغاز فعالیت کمیسیون ماده ۱۶۵ قانون مالیات‌های مستقیم برای بررسی خسارت‌های ناشی از انفجار بندر شهید رجایی خبر داد و گفت: خسارت‌های تأیید شده فعالان اقتصادی، پس از بررسی کارشناسی، به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی از درآمد مشمول مالیات سال ۱۴۰۴ و سال‌های بعد کسر خواهد شد.

وی با اشاره به عملکرد سه ماهه نخست سال جاری اظهار کرد: در این بازه زمانی ۱۹ هزار میلیارد ریال مالیات و عوارض ارزش افزوده به فعالان اقتصادی و واحدهای تولیدی استان مسترد شده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل، ۳۲۰ درصد افزایش نشان می‌دهد.

وی با بیان اینکه سامانه مودیان و پایانه‌های فروشگاهی بستر تحول در نظام مالیاتی را فراهم کرده است، افزود: با الکترونیکی شدن فرآیند صدور و تبادل صورتحساب‌ها، شفافیت اقتصادی افزایش یافته و سازمان امور مالیاتی به صورت برخط بر مبادلات نظارت دارد؛ همین موضوع باعث شده است که رسیدگی به پرونده‌ها بسیار سریع‌تر از گذشته انجام شود.

رسیدن رقم استرداد به ۳۰ هزار میلیارد ریال تا پایان تیرماه

سماواتی در ادامه با اشاره به اهمیت حفظ سرمایه در گردش واحدهای تولیدی، گفت: استرداد سریع مالیات را اقدامی در راستای حمایت از تولیدکنندگان در شرایط اقتصادی فعلی می‌دانیم. طبق برنامه‌ریزی‌های انجام شده، پیش‌بینی می‌شود رقم استرداد مالیات و عوارض تا پایان تیرماه جاری به ۳۰ هزار میلیارد ریال افزایش یابد.

وی تأکید کرد: در حال حاضر با استقرار کامل سامانه مودیان، بخش عمده اظهارنامه‌های مالیات بر ارزش افزوده بدون نیاز به رسیدگی‌های زمان‌بر بررسی می‌شود و چنانچه مودی بستانکار باشد، استرداد مالیات در کمتر از یک ماه صورت می‌گیرد.

تأکید بر نقش سامانه مودیان در حفظ اشتغال

مدیرکل امور مالیاتی هرمزگان با بیان اینکه مأموریت نظام مالیاتی تنها وصول مالیات نیست، تصریح کرد: یکی از وظایف مهم ما، بازگرداندن به‌موقع مطالبات قانونی مودیان است تا چرخ تولید بنگاه‌های اقتصادی از حرکت بازنماند.

سماواتی از فعالان اقتصادی خواست با ثبت تمامی صورتحساب‌های خرید و فروش در سامانه مودیان، از کوتاه‌ترین مسیر برای دریافت مطالبات خود استفاده کنند و افزود: انتظار داریم واحدهای تولیدی با استفاده از این منابع مالی بازگشتی، از تعدیل نیروی انسانی خودداری کرده و در مسیر حفظ و تداوم اشتغال گام بردارند.