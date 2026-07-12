تداوم برخورد با ادارات پرمصرف آذربایجان غربی و قطعی برق ۲۱۴ مشترک اداری پرمصرف استان

باشگاه خبرنگاران جوان - طاهر کیامهر مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی اظهار کرد: بر اساس گزارش مرکز پایش، حداکثر مصرف برق ادارات استان در ساعت اوج بار سال گذشته ۱۱/۷ مگاوات بود که این میزان در ۲۴ ساعت گذشته به ۱۰/۸ مگاوات کاهش یافته و حدود ۲ مگاوات کاهش بار در مقایسه با سال گذشته به ثبت رسیده است.

وی افزود: در همین راستا و در پی پایش مستمر مصرف، شنبه مورخ ۲۰ تیرماه برق ۲۱۴ مشترک اداری پرمصرف در قالب ۴۵۸ مورد عملیات محدودسازی و قطع به دلیل عدم رعایت الزامات مدیریت مصرف به‌صورت موقت قطع شد.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی تصریح کرد: بیشترین موارد محدودسازی مربوط به بانک‌ها، شهرداری‌ها، دادسراها، مراکز بیمه، ادارات آموزش و پرورش و سایر دستگاه‌های اجرایی بوده است.

کیامهر همچنین ضمن قدردانی از دستگاه‌هایی که با رعایت دستورالعمل‌های مدیریت مصرف در حفظ پایداری شبکه همکاری می‌کنند، از تمامی ادارات استان خواست با استمرار صرفه‌جویی و رعایت الگوی مصرف، زمینه تأمین برق پایدار برای همه مشترکان را در روزهای گرم تابستان فراهم کنند.

منبع؛ شرکت توزیع برق