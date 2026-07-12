باشگاه خبرنگاران جوان - نهاد مدیریت آبراه خلیج فارس اعلام کرد: به دلیل تحرکات غیرقانونی اخیر نیرو‌های نظامی آمریکا در منطقه، تردد از تنگه هرمز در حال حاضر امکان‌پذیر نیست.

متن کامل پیام پی‌جی‌اس‌ای به این شرح است:

به اطلاع تمامی متقاضیان گرامی میرساند به دلیل تحرکات غیرقانونی اخیر نیرو‌های نظامی آمریکا در منطقه، تردد از تنگه هرمز در حال حاضر امکانپذیر نیست. به محض برقراری ثبات و آرامش، کلیه درخواست‌ها بر اساس زمان بندی بررسی و مجوز‌های لازم صادر خواهد شد.

تنها راه دریافت مجوز تردد، وبسایت PGSA.ir است؛ برای دریافت آخرین اخبار و به روزرسانی ها، حساب کاربری ما را در شبکه اجتماعی X دنبال کنید.

از شکیبایی و همراهی شما سپاسگزاریم.

مدیریت آبراه خلیج فارس