مدیریت آبراه خلیج‌فارس در پی تحرکات اخیر نیرو‌های نظامی آمریکا در منطقه، اعلام کرد که در حال حاضر تردد از تنگه هرمز میسر نیست.

باشگاه خبرنگاران جوان - نهاد مدیریت آبراه خلیج فارس اعلام کرد: به دلیل تحرکات غیرقانونی اخیر نیرو‌های نظامی آمریکا در منطقه، تردد از تنگه هرمز در حال حاضر امکان‌پذیر نیست.

متن کامل پیام پی‌جی‌اس‌ای به این شرح است: 

به اطلاع تمامی متقاضیان گرامی میرساند به دلیل تحرکات غیرقانونی اخیر نیرو‌های نظامی آمریکا در منطقه، تردد از تنگه هرمز در حال حاضر امکانپذیر نیست. به محض برقراری ثبات و آرامش، کلیه درخواست‌ها بر اساس زمان بندی بررسی و مجوز‌های لازم صادر خواهد شد.

تنها راه دریافت مجوز تردد، وبسایت PGSA.ir است؛ برای دریافت آخرین اخبار و به روزرسانی ها، حساب کاربری ما را در شبکه اجتماعی X دنبال کنید.

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مدیریت آبراه خلیج فارس

برچسب ها: تنگه هرمز ، خلیج فارس ، قدرت ایران
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱۲
در انتظار بررسی: ۳۰
Iran (Islamic Republic of)
سید احمد
۲۱:۱۲ ۲۱ تير ۱۴۰۵
درود وسلام خدابر رزمندگان دلاور باغیرت ایرانی اسلامی عزیز یدالله فوق ایدیهم رژیم‌های جنایتکار آمریکا و صهیونی از حرامیان
۲
۸
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۲۹ ۲۱ تير ۱۴۰۵
چرا بازش نمیکنید این ماجرا ها تموم شه
۱۶
۱۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۱۳ ۲۱ تير ۱۴۰۵
ایران تنگه بسته است آمریکا تنگه بازهست ملت هم سرکار
۴
۱۳
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۵۸ ۲۱ تير ۱۴۰۵
ماشاءالله و هزاران درود و آفرین بر این هیبت و شجاعت و قداست و دلاوری و از همه مهمتر ... قاطعیت *****
نیروهای مسلح اسلام ،، قدرت بی بدیل خود را در جهان تثبیت کردند.
ملت مقاوم جهانی با تمام قدرت پشتیبان شماها هستند.
مرگ بر امریکا
۴
۱۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۴۵ ۲۱ تير ۱۴۰۵
به نظرم در مداکرات ترامپ را با تنگه معاوضه کنید و بگید ترامپ را تحویل دهید تنگه مال خودتان تا در ملا عام اعدامش کنیم
۷
۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۰۹ ۲۱ تير ۱۴۰۵
تا کی این بازیها ادامه دارد؟
۷
۱۱
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United States of America
ناشناس
۱۸:۰۸ ۲۱ تير ۱۴۰۵
این تنگه ایرانی است امریکا اینجا چه غلطی میکند
با موشک و پهپاد به تلافی زدن ناو دنا ناوهایشان را با جرات و جسارت تمام غرق کنیم
۳
۱۶
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۵۲ ۲۱ تير ۱۴۰۵
شیر مادر و نان پدر حلالتان شیرمردان
۳
۱۱
پاسخ دادن
Germany
ناشناس
۱۷:۳۷ ۲۱ تير ۱۴۰۵
خوب شد بسته شد.
۳
۱۶
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۳۵ ۲۱ تير ۱۴۰۵
دمت گرم
۳
۱۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۳۳ ۲۱ تير ۱۴۰۵
سپاه میگه تنگه بسته هست ونس،وترامپ میگن تنگه بازهست حالا بازه یابسته؟بحرف کی اعتماد کنیم؟
۳
۸
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۴۱ ۲۱ تير ۱۴۰۵
توهم بگو آره بسته هست
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