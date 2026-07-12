شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از قطعی طولانی مدت برق در منطقه مارالان شهرستان تبریز ابراز نگرانی کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مدتی است قطعی برق در منطقه مارالان شهرستان تبریز استان آذربایجان شرقی به صورت موضوع آزار دهنده درآمده و مشکلاتی را برای اهالی این منطقه رقم زده است. با توجه به اینکه روز‌های گرم تابستان را سپری می‌کنیم، دغدغه آنها دوچندان شده است.

شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی خواستار رسیدگی به این مشکل شد.

متن پیام شهروندخبرنگار

با سلام و وقت بخیر و تشکر از مطالب خوبتون، برق در منطقه مارالان شهرستان تبریز استان آذربایجان شرقی مدتی هست هر روز در حدود ۲ الی ۳ ساعت قطع می‌شود، ولی هم اکنون به ۵ الی ۶ ساعت ساعت در روز رسیده و شرکت برق هم جوابگو نیست. دیشب مثلا از ساعت ۲۱ تا ۱ شب برق رفت و مجدد از ۲ تا ۳ صبح رفت. ظهر امروز هم از ۱۱ رفته تا الان که ۱۵ هست خبری نشده و کسی هم جوابگو نیست. من دانشجو هستم و تحمل این مشکل برای من مشکل شده است.