کره جنوبی با اعلام مفقود شدن یکی از ملوانان خود، از پیونگ‌یانگ خواست از منظر بشردوستانه در یافتن و بازگرداندن او همکاری کند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - وزارت اتحاد کره جنوبی اعلام کرد که از کره شمالی خواسته است برای یافتن یک ملوان مفقودشده در نزدیکی مرز دریایی دو کشور همکاری کند.

به گفته این وزارتخانه، از آنجا که هیچ کانال ارتباطی فعالی با کره شمالی وجود ندارد، این درخواست از طریق یک پیام متنی برای خبرنگاران ارسال شده و مخاطب آن پیونگ‌یانگ است.

در این پیام آمده است: «در تاریخ ۱۲ ژوئیه (۲۱ تیر) یک ملوان نیروی دریایی هنگام انجام مأموریت گشت ساحلی در دریای شرق (دریای ژاپن) مفقود شد و این احتمال وجود دارد که از خط مرزی شمالی عبور کرده و به سمت شمال رانده شده باشد. در حالی که نیروی دریایی ما در حال جست‌وجوی این فرد است، از شما درخواست می‌کنیم از منظر انسانی در عملیات جست‌و‌جو و بازگرداندن او همکاری کنید». 

شایان ذکر است که دولت کره جنوبی به ریاست لی جائه‌میونگ از زمان آغاز به کار خود در سال گذشته تلاش کرده است تنش‌ها با پیونگ‌یانگ را کاهش دهد.

منبع: رویترز

برچسب ها: کره جنوبی و کره شمالی ، پیونگ یانگ ، مفقودی
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