ریلمی مشخصات گوشی جدید خود را که به زودی رقیبی قدرتمند در بازار گوشی‌های هوشمند میان‌رده اندرویدی خواهد بود، فاش کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - نارزو ۱۰۰ x دارای بدنه مقاوم در برابر آب و گرد و غبار با رتبه IP۶۵ است و طبق استاندارد MIL-STD-۸۱۰H ضد ضربه است. ابعاد آن ۱۶۶.۴ در ۷۸.۲ در ۸.۸ میلی‌متر و وزن آن ۲۲۴ گرم است.

صفحه نمایش آن ۸.۸۱ اینچی IPS LCD با وضوح ۷۲۰ در ۱۵۷۰ پیکسل، نرخ تازه‌سازی ۱۴۴ هرتز، تراکم پیکسلی تقریباً ۲۵۴ پیکسل در هر اینچ و روشنایی ۱۲۰۰ نیت است. این گوشی توسط شیشه Panda-۱۶۸۱ محافظت می‌شود که در برابر ضربه و خراش مقاوم است.

این دستگاه اندروید ۱۶ را با رابط کاربری Realme UI ۷.۰ اجرا می‌کند و از پردازنده Mediatek Dimensity ۶۳۰۰، پردازنده گرافیکی Mali-G۵۷ MC۲ و ۲۵۶ گیگابایت حافظه داخلی بهره می‌برد.

دوربین اصلی آن دارای وضوح ۵۰ مگاپیکسل است و می‌تواند ویدیوی ۱۰۸۰ p را با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه ضبط کند، در حالی که دوربین جلو ۸ مگاپیکسل است.

Realme این گوشی را به دو اسلات سیم کارت، پورت USB Type-C ۲.۰، ناوبری ماهواره‌ای، اسکنر اثر انگشت، قطب نمای الکترونیکی و یک باتری بزرگ ۸۰۰۰ میلی‌آمپر ساعتی که از شارژ سریع ۴۵ واتی پشتیبانی می‌کند، مجهز کرده است. این گوشی با قیمت تقریبی ۱۴۰ یورو در سطح جهانی عرضه خواهد شد.

منبع: gsmarena

برچسب ها: ریلمی ، گوشی جدید ، گوشی اندروید
خبرهای مرتبط
ویژگی‌های کلیدی گوشی جدید 5G ریلمی
ریلمی از یک گوشی شیک با مشخصات عالی رونمایی کرد
رقیبی جدید از ریلمی در دنیای اندروید
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
با جدیدترین گوشی رقابتی ریلمی آشنا شوید
آیا دوچرخه‌سواری برای زانو آسیب‌زاست ؟ + فیلم
آیا بازی‌های رایانه‌ای بر توانایی‌های شناختی تاثیر می‌گذارند؟
هشدار یک مطالعه در مورد فاجعه خاموش علیه آب و هوای زمین
یک مکمل غذایی برای افزایش توانایی سیستم ایمنی بدن در مبارزه با سرطان
نتایج امیدوار کننده یک درمان جدید بدون دارو برای افسردگی
استرس انتخاب‌های غذایی ما را تغییر می‌دهد
مدل‌های جدید هوش مصنوعی OpenAI و غیرفعالسازی مرورگر Atlas
زمان ثبت نام آزمون ارشد علوم پزشکی اعلام شد
نوآوری چینی‌ها برای جمع‌آوری زباله‌های فضایی
آخرین اخبار
پاویون ایران در نمایشگاه حلال اندونزی؛ سکوی صادرات فناوری به جنوب شرق آسیا
زمان ثبت نام آزمون ارشد علوم پزشکی اعلام شد
آیا دوچرخه‌سواری برای زانو آسیب‌زاست ؟ + فیلم
استرس انتخاب‌های غذایی ما را تغییر می‌دهد
مدل‌های جدید هوش مصنوعی OpenAI و غیرفعالسازی مرورگر Atlas
نوآوری چینی‌ها برای جمع‌آوری زباله‌های فضایی
نتایج امیدوار کننده یک درمان جدید بدون دارو برای افسردگی
با جدیدترین گوشی رقابتی ریلمی آشنا شوید
آیا بازی‌های رایانه‌ای بر توانایی‌های شناختی تاثیر می‌گذارند؟
یک مکمل غذایی برای افزایش توانایی سیستم ایمنی بدن در مبارزه با سرطان
هشدار یک مطالعه در مورد فاجعه خاموش علیه آب و هوای زمین
اطلاعیه سازمان سنجش: هیچ صفحه رسمی در شبکه‌های اجتماعی خارجی نداریم
فعالیت «هوم اسکول‌ها» غیرقانونی است
تاثیر منفی کم‌کاری تیروئید در رشد و ضریب هوشی نوزادان + فیلم
درخشش تیم ملی المپیاد فیزیک ایران در کلمبیا؛ کسب ۳ مدال طلا و ۲ نقره در IPhO ۲۰۲۶
توزیع کارت آزمون کارشناسی ارشد از فردا
برنامه‌ریزی برای بازگشایی خوابگاه‌ دانشگاه شهید بهشتی تا اول مهر