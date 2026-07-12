باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - نارزو ۱۰۰ x دارای بدنه مقاوم در برابر آب و گرد و غبار با رتبه IP۶۵ است و طبق استاندارد MIL-STD-۸۱۰H ضد ضربه است. ابعاد آن ۱۶۶.۴ در ۷۸.۲ در ۸.۸ میلیمتر و وزن آن ۲۲۴ گرم است.
صفحه نمایش آن ۸.۸۱ اینچی IPS LCD با وضوح ۷۲۰ در ۱۵۷۰ پیکسل، نرخ تازهسازی ۱۴۴ هرتز، تراکم پیکسلی تقریباً ۲۵۴ پیکسل در هر اینچ و روشنایی ۱۲۰۰ نیت است. این گوشی توسط شیشه Panda-۱۶۸۱ محافظت میشود که در برابر ضربه و خراش مقاوم است.
این دستگاه اندروید ۱۶ را با رابط کاربری Realme UI ۷.۰ اجرا میکند و از پردازنده Mediatek Dimensity ۶۳۰۰، پردازنده گرافیکی Mali-G۵۷ MC۲ و ۲۵۶ گیگابایت حافظه داخلی بهره میبرد.
دوربین اصلی آن دارای وضوح ۵۰ مگاپیکسل است و میتواند ویدیوی ۱۰۸۰ p را با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه ضبط کند، در حالی که دوربین جلو ۸ مگاپیکسل است.
Realme این گوشی را به دو اسلات سیم کارت، پورت USB Type-C ۲.۰، ناوبری ماهوارهای، اسکنر اثر انگشت، قطب نمای الکترونیکی و یک باتری بزرگ ۸۰۰۰ میلیآمپر ساعتی که از شارژ سریع ۴۵ واتی پشتیبانی میکند، مجهز کرده است. این گوشی با قیمت تقریبی ۱۴۰ یورو در سطح جهانی عرضه خواهد شد.
منبع: gsmarena