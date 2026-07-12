یک فوق تخصص زانو گفت: دوچرخه سواری و دویدن برای زانو‌های انسان مشکلی را ایجاد نخواهد کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ حمیدجنیدی‌مقدم - علی ترکمان فوق تخصص زانو گفت: اگر زانوی افراد سالم باشد و دردی را تحمل نکند دویدن و حتی بالا و پایین رفتن از پله آسیبی را به زانو وارد نخواهد کرد. افراد دارای زانوی سالم می‌توانند دوچرخه سواری کنند و مشکلی برای انجام این ورزش وجود ندارد.

علی ترکمان تاکید کرد: اگر افراد دچار ساییدگی ‌زانو یا آرتروز زانو‌ هستند و با انجام ورزش‌هایی مانند دویدن و دوچرخه سواری دردشان بیشتر می‌شود باید بیشتر از افراد عادی از خود مراقبت کنند‌.

وی ادامه داد: اگر افراد دچار آرتروز زانو نباشند و ساییدگی هم نداشته باشند، ورزش‌هایی مانند کوهنوردی و دوچرخه سواری باعث تقویت مفصل‌هایشان می‌شود.

 

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو
برچسب ها: ارتروز زانو ، مشکلات اسکلتی
خبرهای مرتبط
نقش موثر ورزش در کاهش پیشرفت علائم پارکینسون
چند فعالیت ورزشی مناسب برای افراد مسن
شیوع بالای کم تحرکی در کشور/ ورزش در حال حذف شدن از سبد فراغت خانوارها
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۴۹ ۲۱ تير ۱۴۰۵
پدال زدن ضربه ای ایجاد نمیکنه
۰
۰
پاسخ دادن
با جدیدترین گوشی رقابتی ریلمی آشنا شوید
آیا دوچرخه‌سواری برای زانو آسیب‌زاست ؟ + فیلم
آیا بازی‌های رایانه‌ای بر توانایی‌های شناختی تاثیر می‌گذارند؟
هشدار یک مطالعه در مورد فاجعه خاموش علیه آب و هوای زمین
یک مکمل غذایی برای افزایش توانایی سیستم ایمنی بدن در مبارزه با سرطان
نتایج امیدوار کننده یک درمان جدید بدون دارو برای افسردگی
استرس انتخاب‌های غذایی ما را تغییر می‌دهد
مدل‌های جدید هوش مصنوعی OpenAI و غیرفعالسازی مرورگر Atlas
زمان ثبت نام آزمون ارشد علوم پزشکی اعلام شد
نوآوری چینی‌ها برای جمع‌آوری زباله‌های فضایی
آخرین اخبار
پاویون ایران در نمایشگاه حلال اندونزی؛ سکوی صادرات فناوری به جنوب شرق آسیا
زمان ثبت نام آزمون ارشد علوم پزشکی اعلام شد
آیا دوچرخه‌سواری برای زانو آسیب‌زاست ؟ + فیلم
استرس انتخاب‌های غذایی ما را تغییر می‌دهد
مدل‌های جدید هوش مصنوعی OpenAI و غیرفعالسازی مرورگر Atlas
نوآوری چینی‌ها برای جمع‌آوری زباله‌های فضایی
نتایج امیدوار کننده یک درمان جدید بدون دارو برای افسردگی
با جدیدترین گوشی رقابتی ریلمی آشنا شوید
آیا بازی‌های رایانه‌ای بر توانایی‌های شناختی تاثیر می‌گذارند؟
یک مکمل غذایی برای افزایش توانایی سیستم ایمنی بدن در مبارزه با سرطان
هشدار یک مطالعه در مورد فاجعه خاموش علیه آب و هوای زمین
اطلاعیه سازمان سنجش: هیچ صفحه رسمی در شبکه‌های اجتماعی خارجی نداریم
فعالیت «هوم اسکول‌ها» غیرقانونی است
تاثیر منفی کم‌کاری تیروئید در رشد و ضریب هوشی نوزادان + فیلم
درخشش تیم ملی المپیاد فیزیک ایران در کلمبیا؛ کسب ۳ مدال طلا و ۲ نقره در IPhO ۲۰۲۶
توزیع کارت آزمون کارشناسی ارشد از فردا
برنامه‌ریزی برای بازگشایی خوابگاه‌ دانشگاه شهید بهشتی تا اول مهر