باشگاه خبرنگاران جوان؛ حمیدجنیدیمقدم - علی ترکمان فوق تخصص زانو گفت: اگر زانوی افراد سالم باشد و دردی را تحمل نکند دویدن و حتی بالا و پایین رفتن از پله آسیبی را به زانو وارد نخواهد کرد. افراد دارای زانوی سالم میتوانند دوچرخه سواری کنند و مشکلی برای انجام این ورزش وجود ندارد.
علی ترکمان تاکید کرد: اگر افراد دچار ساییدگی زانو یا آرتروز زانو هستند و با انجام ورزشهایی مانند دویدن و دوچرخه سواری دردشان بیشتر میشود باید بیشتر از افراد عادی از خود مراقبت کنند.
وی ادامه داد: اگر افراد دچار آرتروز زانو نباشند و ساییدگی هم نداشته باشند، ورزشهایی مانند کوهنوردی و دوچرخه سواری باعث تقویت مفصلهایشان میشود.